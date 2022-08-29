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本港疫情反彈，昨日公布的確診數字又破九千大關，政府專家顧問劉宇隆預料確診數字的高峰將介乎1.4萬至2萬宗！疫情又再一次嚴峻起來，大家記得要做好防疫措施和保持個人衛生，身體出現不適就要盡快求醫啦！到底出現甚麼病徵要加倍留神呢？即睇英國的最新調查數據結果！

（圖片來源︰iStock）

英國有一個專門追蹤和紀錄患者的應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），他們就根據1.75萬名感染患者（截止2022年7月中旬）的數據，列出新冠20大主要的症狀！根據ZOE 應用程式的研究，最常見的症狀不再是發燒、嗅覺或味覺喪失，反而最多患者出現喉嚨痛、頭痛、鼻塞、咳和流鼻涕！如果大家出現以下的症狀就要小心！

（截圖至ZOE YouTube）

即睇20大症狀︰



喉嚨痛 58%

頭痛 49%

鼻塞 40%

咳（沒有痰）40%

流鼻涕 40%

咳（有痰） 37%

聲音沙啞 35%

打噴嚏 32%

疲勞 27%

肌肉痠痛 25%

頭昏眼花 18%

腺體腫脹 15%

眼睛痠痛 14%

嗅覺改變 13%

胸悶/胸痛13%

發燒 13%

發冷或顫抖 12%

呼吸急促 11%

耳痛 11%

失去嗅覺 10%







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