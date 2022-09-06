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說到加工食物，大家也許會想起牛餐肉、火腿、或是罐頭等日常儲糧必備食材，但你又知不知道甚麼是「超加工食物」？美國哈佛大學醫學院曾就「超加工食物」發表文章以及列出7大超加工食物，更教大家如何自己分辨出不同程度的加工食物，即睇哈佛教路！

最低限度加工 vs 超加工

任何食物在食用之前都會經過不同的加工或烹煮過程，哈佛醫學院指，以乾燥、壓碎、烤焗、加熱等工序處理食物，屬於「最低限度加工」，例如紅蘿蔔、蘋果、雞肉、南瓜和未加工的無鹽堅果等。加工食物會改變食物的自然狀態，即透過加鹽、油、糖或其他物質等所製成，例如罐頭、蜜餞、麵包等，大多數的加工食品都含有兩至三種成分。而「超加工食物」則會在製作過程中添加了更多不同成分，如人造色素、防腐劑、香料或穩定劑等，以下為7大超加工食物：

1. 急凍食品

2. 汽水

3. 熱狗和盤

4. 快餐

5. 餅乾

6. 蛋糕

7. 鹹味小食

（圖片來源：unsplash）

如何自己分辨超加工食物？

常言道吃得多加工食物對身體百害而無一利，有研究曾指出，吃得愈多超加工食物，患上心血管疾病的風險愈高！那麼我們應該要如何避免食到超加工食物呢？除了注意以上7大危險食物，哈佛亦舉例教大家如何自己分辨出超加工食物，少食為妙！

最少加工 ->加工 -> 超加工

1. 粟米 -> 粟米罐頭 -> 粟米片

2. 蘋果 -> 蘋果汁 ->蘋果批

3. 薯仔 -> 焗薯 -> 薯條

4. 紅蘿蔔 -> 紅蘿蔔汁->紅蘿蔔蛋糕

5. 小麥 ->麵粉 -> 餅乾

資料來源：美國哈佛大學醫學院







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