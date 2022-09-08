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新冠肺炎持續逾兩年，不少康復者受「長新冠」後遺症困擾，有人甚至咳足3至4個月。香港浸會大學中醫藥學院獲「全港社區抗疫連線」撥款500萬元，推出「光大關愛•長新冠中醫康復計劃」，浸大中醫師將免費為2萬至5萬名已康復，但仍有長新冠症狀的65歲或以上長者，或曾確診入院者，提供最多4次診症和24劑中藥；計劃由即日起接受網上報名。

浸大推出長新冠中醫康復計劃，即日起接受報名。

浸大協理副校長、中醫藥學院臨床部主任卞兆祥指，常見「長新冠」症狀包括咳嗽和胸悶等，這些症狀跟普通感冒有佷大分別，感冒一般3至5天便恢復，但有新冠康復者卻因「長新冠」後遺症，持續氣促、咳嗽、鼻塞及失眠長達3至4個月，「長新冠」更會增加患上心血管疾病、糖尿病的機會，中風風險亦會升7倍。

最多4次診症 處方24劑中藥

但卞稱，根據臨床觀察，大部分人接受中醫治療1個月後，「長新冠」症狀有明顯改善，加上中醫對治療相關症狀有豐富經驗，冀藉著是次計劃，按參加者的臨床病徵和體質，提供最多4次免費診症。

參加者需在首次及第3次診症親臨5間指定診所接受門診服務，第2及第4次診症則可透過手機通訊程式以視診形式進行；並會獲處方不多於24劑顆粒濃縮中藥。

對於採用混合看診方案，浸大校長衞炳江解釋，是因為盼病人若病情穩定，可免卻舟車勞頓到診所看病。衞又稱，浸大一直站在抗疫前線，包括分發逾10萬劑浸大防感方、及在今年2月成立「浸大中醫抗疫醫療隊」和「浸大中醫抗疫遠程醫療中心」，向新冠確診者和緊密接觸者提供義診和上門送藥服務，截至5月6日已有逾4萬服務人次，共派發逾17萬劑藥物。但因很多人在病癒後均出現多種後遺症，需長時間跟進治理，故推出是次計劃，盼全方位就疫情的預防、治療和康復出一分力。

門診 + 手機視診 減舟車勞頓

近日疫情有復燃迹象和兒童確診個案趨升，浸大將陸續向師生派發防感方，卞兆祥亦說，會密切留意兒童患「長新冠」的情況，曾入院者可受惠於是次服務。







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