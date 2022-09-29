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新冠肺炎本地新增確診個案數字繼續拾級而下，疫情穩步朝向好的方向發展，加上本周開始放寬入境限制「0+3」，邁向復常似又進一步。如果今時有人叫大家仍要警惕，是否「好掃興」？

除了本地一眾專家仍呼籲，要護好老幼，嚴防疫情會在冬季反彈外，還有一位華裔歐洲病毒及傳染病學專家、生物技術公司首席科學家董宇紅博士，她從新冠後遺症的角度，忠告大家仍須警惕新冠。

董宇紅引述由英國精神病學家、牛津大學的保羅.哈里森(Paul Harrison)教授在醫學期刊《刺針(精神病學)》（”The Lancet”）的研究指出，新冠感染後一段時間，有14種與神經及情緒有關的疾病仍處於發病高風險狀態，包括我們較熟悉的腦霧，以及：腦退化、失眠、柏金遜病、焦慮症、情緒障礙、精神病、癲癇、腦炎、顱內出血、缺血性中風等。

這項研究有多可信？那是由2020至2022年，來自4大洲、62個不同國家醫療機構，共128萬個病例的情況，應可普遍反映「長新冠」很大可能會損害我們的大腦，誘發精神及情緒病。值得留意的是，腦退化、腦霧、精神病這3類新冠後遺症，兩年後仍會比其他呼吸系統感染疾病的後遺症有較高發病率。

腦、精神病後遺症 兒童較高

今時僅約6成家長願意為子女安排，接種疫苗通行證要求的最少針量，個別家長更因政府放寬至「0+3」，企圖與子女出發外遊，之後回港，得以避過疫苗通行證的打針要求。

兒童感染新冠後出現腦部、精神及情緒疾病的風險大致都比成年人為高。

根據《刺針(精神病學)》，兒童感染新冠後出現腦部、精神及情緒疾病的風險大致都比成年人為高，例如顱內出血、腦炎和精神病，兒童風險比率分別是2.16、1.79及2.00 ，而成年人則只有0.98、0.87及1.18 ，比率介乎1.695至2.204倍之間，孩子是自己的，打不打針，請家長審慎決定。（見圖1）

《刺針》研究還指出，Omicron比Alpha和Delta，腦部、精神及情緒疾病的風險更高（見圖2）：Delta誘發腦部、精神及情緒疾病的病發率已比Alpha明顯增加，而Omicron的死亡率雖沒有增加，但以上後遺症的發病率卻進一步增加。

Omicron與腦部、精神及情緒疾病相關的後遺症，發病風險仍然存在。

為甚麼新冠腦部、精神及情緒疾病的風險可維持達兩年之久？董宇紅指出，新冠病毒會進行多方面綜合性打擊，損害神經機制，包括直接感染、腦缺血或缺氧；引起自身免疫攻擊；引起神經炎症；損害線粒體等。香港大學也有研究指出，新冠可直接攻擊神經幹細胞，引起中風，或抑制神經細胞自我更新的機制。董宇紅引述科學期刊《自然》一項研究指出，即使是新冠輕症，也會傷害大腦，包括令腦容量減少、令與嗅覺相關的腦區受損等。

此外，新冠病毒也會對神經元的再生功能造成打擊，不幸中之大幸的是，帶氧運動可促進新生神經細胞增加。在老鼠的實驗顯示，運動後的神經細胞會與其他神經元以微電波溝通，若不運動就沒有了，但需要持續3星期的運動才有以上轉變。運動需要根據每個人的身體狀況進行，即使普通像日常散步、買餸，也可以是運動，帶氧運動當然就最好。

疫情已露曙光，但仍有部分人，尤其是一老一幼，仍以各種原因堅持不打針。抗疫要成功，需要全民都做得好，今時打針者寧可忍受針口、輕微副作用的短痛，而免卻一旦中招，新冠後遺症患腦部、精神及情緒疾病的長痛，這個打針槓桿「投資」，值博率很高。









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