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日前與友人談到領導才能訓練，談到有些人好像是得天獨厚，天生有領導才能。但是，極大部分的人都是從學習和觀察中體現出來。

最容易留名的領袖都是那些充滿領袖魅力的那一類，一舉手一投足，一言一行都是充滿星味，令人羨慕和欣賞。但是，這是外觀，內裏如何，背面如何，又是另一個話題。

《半澤直樹》劇照

現代令人學習的領袖模式就是那種servant leader（服務式領導），是那種「非以役人，乃役於人」的領導理念。最重要的特色是以服務他人為重點，以他的群體的需要為前提，尊重他人的價值取向和尊嚴。在領導的過程中，讓大眾充分參與訂立目標和作出決策，建立團隊精神。他們肯聆聽、有同理心、有自知之明和自省能力、也以大家共同努力成長為依歸。

這一類領袖生存在現實世界中，在社會服務界、教育和醫療衛生等界別中比較常見。因這些都是以服務為主的行業，從業員都是源於服務他人的初心。所以當他們在崗位上積累了心得經驗，就自然變成小領導，漸漸變成大領導。因他們都是從群體活動和團隊合作中成長，所以也容易保存到那種合作夥伴的關係和以團體或機構的福祉為核心。

有人說：「這種領袖最自我提醒的名句就是問：『在我這個角色崗位的人會怎樣做？』他們不是自問：『我會怎樣做？』因為那個『我』字不斷出現之時，正好反映出他以自己的利益和權力為重心，而不是以『大我』和『大局』為重。

以角色崗位來考慮之時，就是以機構和群體信託人的角度出發。最後的行動決定可能不是對自己最有利，也不一定是自己最想作的決定，但卻是最需要做最困難的決定。」







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