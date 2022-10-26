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胃癌是本港十大癌症殺手之一，部分由膽汁反流入胃引起，惟具體機制以往未明。浸大研究發現，膽汁反流會破壞胃液酸鹼平衡，導致細菌大量繁殖並引發胃炎及胃癌，由中草藥提取的生物活性化合物「隱丹參酮」則可抑制相關細胞反應，料可用於預防或治療由膽汁反流引起的癌症。

膽汁平日會由膽囊釋放到十二指腸，幫助消化脂肪，但若連接胃和十二指腸的幽門未能正常運作，膽汁便可能反流入胃，引起胃炎甚至胃癌，惟具體引發癌症的機制一直未明。

賈偉

浸大中醫藥學院副院長、張安德中醫藥教授賈偉與上海交通大學附屬第六人民醫院合作，分析約150名膽汁反流性胃炎患者、胃癌患者及對照組的胃液樣本，結果發現在兩個患病組別的樣本，膽汁的主要成分膽汁酸含量顯著高於對照組，且胃液酸度較低，相信因膽汁酸的酸度弱過胃酸，流入胃部便會破壞正常的酸鹼平衡，而一種稱為「牛磺脫氧膽酸」的膽汁酸，與患病組別樣本的pH值呈強烈正關係。另在患病組別的樣本中，引發炎症的細胞因子「脂多糖」的濃度，以及產生脂多糖的細菌數量均顯著較高，特別是黑色素普氏菌，該種菌可透過激活IL-6/JAK1/STAT3通路導致小鼠胃部出現炎症。

浸大揭胃液酸鹼平衡受損致病

「隱丹參酮」是由丹參根部提取的生物活性化合物，亦是已知的細胞STAT3訊號通路抑制劑，而丹參本身亦具抗炎作用。團隊再用有膽汁反流的小鼠測試，在8隻無用「隱丹參酮」的小鼠中，其中3隻在手術後50周出現胃病變，有注射的6隻小鼠則無明顯病變。賈稱，研究結果反映「隱丹參酮」有望用於預防和治療膽汁反流引起的胃癌，而新發現的膽汁反流誘發胃癌機制亦為開發藥物提供另一種策略。







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