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中耳炎是常見的小兒疾病，會引起中耳積水，部分患上中耳積水的人需做中耳導管置入手術，以抽出積液，惟隨著導管放置耳膜的時間增長，耳朵產生的分泌物會形成菌膜，阻塞導管，甚至造成反覆感染。中大透過跨學科研究團隊合作，研發出「磁控螺旋微機械人」系統，可簡化治療程序，只要將螺旋形微型機械人置入中耳導管，便可清除中耳導管的菌膜。

本港6歲以下兒童中，約7%曾因中耳炎出現中耳積水，若情況持續，便需以手術治療。醫生一般會在患者耳膜中置入導管，以抽出中耳積水，惟當積液隨時間黏附在中耳導管上，形成細菌菌膜並造成阻塞，便會導致反覆感染。

簡化程序 清除中耳導管菌膜

中大團隊將進行更多安全及穩定性驗證，以確定臨床應用可能性。左為陳英權，右為張慧子。

中大醫學院耳鼻咽喉-頭頸外科學系助理教授張慧子醫生指，耳管感染是中耳炎患者置入中耳導管後常見後遺症，目前為了抑制菌膜生長，患者需長期使用含抗生素的滴耳藥水，若菌膜仍堵塞導管，便需接受麻醉手術移除或更換導管。

中大機械與自動化工程學系與中大醫學院耳鼻咽喉-頭頸外科學系的專家共同研究，開發出「磁控螺旋微機械人」系統，配合內窺鏡就可為病人清除中耳導管的菌膜。醫生首先會用內窺鏡配合導管將螺旋形微型機械人置入中耳導管，再操控機械臂輔助，以磁力驅動微型機械人在管道內快速旋轉，刮除耳道導管內的菌膜和殺死當中的細菌，過程需時僅10至20分鐘。

中大醫學院耳鼻咽喉-頭頸外科學系副教授陳英權醫生稱，團隊早前在人體標本上進行試驗，成功刮除耳道導管上的菌膜，效果理想。「這套新技術可簡化現有治療程序，減輕病人需重復更換導管的生理和心理負擔。」他指，團隊將進行更多安全及穩定性驗證，以確立臨床應用的可能性。







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