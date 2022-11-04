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秋天是大閘蟹當造季節，肥美蟹膏令人食指大動，但吃太多又怕膽固醇超標。有營養師指大閘蟹有豐富蛋白質，且脂肪含量低，並非外界想像那麼「邪惡」，惟尿酸高或患痛風的人士要控制食用分量，以免攝取過多嘌呤致病情加劇。中醫師則指，在蟹類中大閘蟹寒濕特重，故脾胃欠佳、皮膚過敏、經期易不適等人士，不宜多吃。

註冊營養師葉俊言

註冊營養師葉俊言指，大閘蟹的蟹肉屬於瘦肉，脂肪含量低，蛋白質水平高並帶有鈣質，雖然其普林（purine，又稱嘌呤）水平較高，約100克肉內有80毫克，但比例只是比平日吃的肉類高一點，與牛肉差不多；而一隻大閘蟹約含有200毫克膽固醇，水平與雞蛋蛋黃相若，惟他提醒尿酸水平高或有痛風者需留意食用分量，「尿酸高的人士每日不應吃多於5両嘌呤較高的肉類，一隻大閘蟹的肉約有2両，因此不應吃多於2隻。」

註冊中醫師陳俊傑

註冊中醫師陳俊傑則說，蟹本身屬於寒濕食物，大閘蟹更是寒濕極重，每年10月前後均有患者自稱吃過大閘蟹後出現頭暈、皮膚發癢、瀉嘔、腹痛、經痛等問題而求診。他續說，今年更多了嚴重咳嗽的病人求診，估計或與新冠肺炎後遺症有關，有人康復後仍出現咽喉問題，吃完大閘蟹後更引發氣管不適，部分病人甚至只吃蟹腳也出事。





部分人 只食蟹腳也出事

有指烹煮大閘蟹時加薑，進食後飲用薑茶或紫蘇茶等，有助驅走身體寒氣。葉俊言認同薑有驅寒作用，食大閘蟹時飲薑茶也有幫助。惟他提醒，有些食物配合大閘蟹食用，可引致消化不良，例如柿子屬單寧酸較多的食物，其寒涼性質與蟹同吃，容易構成不適，也會對胃部構成負擔；同時也要留意其他肉類的分量，並避免同時飲啤酒，以防攝取過多嘌呤。

寒濕重 忌與其他海鮮同吃

中醫指大閘蟹寒濕特重，部分人食小量已觸發身體問題。

陳俊傑直言，大閘蟹的寒濕屬性偏強，部分人食小量大閘蟹已足以觸發身體問題，故提醒脾胃欠佳、皮膚過敏、筋骨、氣管、經期容易不適者，以及易頭暈頭痛、休息不足的人士，不宜進食大閘蟹，否則容易引發身體的舊患，更不應與果汁、汽水、其他海鮮河鮮和花膠等寒濕食品一同食用。







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