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一頭白髮憔悴又顯老，當第一根白頭髮出現，你會立刻拔掉摧毀「初老」證據，還是頻密染髮作掩飾？生白頭髮本來是年齡增長的自然生理現象，但也可能是因為種種原因影響到臟腑健康，亦會令人早生華髮。這次我們找來德善健髮的註冊中醫師陳宇傑為大家拆解如何透過中醫藥調理令白髮變黑，重拾年輕自信。





生白髮就等於衰老？中醫﹕後天白髮可逆轉



陳醫師表示毛囊當中有色素細胞，當黑色素減少、老化或遭到破壞時，白頭髮自然就會出現。不過，有白頭髮不一定代表衰老，年輕人因為壓力過大、睡眠不足、營養不均等外在因素，也會使人體血液循環變慢，毛囊無法獲得足夠養分，而抑制黑色素生成。「在中醫角度來看，肝藏血，髮為血之餘；腎藏精，腎其華在髮，故此白頭髮的出現與肝血腎精不足有緊密關係。另外，一些慢性病如甲狀腺亢進、內分泌失調或自身免疫系統紊亂，也會減少黑色素產生。只要透過中醫藥針對性調理臟腑，飲食及生活規律回復正常，就能逐漸令白髮變回黑髮。」





40歲在職媽媽靠中醫藥調理令白髮變黑



陳醫師分享有一位年近40歲的在職媽媽，既要兼顧工作又要照顧家庭，加上為子女升小選校的問題而煩惱，以致精神壓力大增，亦伴隨嚴重的失眠症狀，在數月之內兩邊額角更成為白髮重災區。陳醫師指身心過於勞累，又沒有充足休息，會使肝腎精血長期透支，除了白髮暴增，亦會出現脫髮問題。在第一階段的治療，先為患者處方了疏肝解鬱、消虛火的中藥，經過兩至三星期的治療，睡眠質素已明顯改善，脫髮減少。第二階段則針對為患者滋養肝腎、補精血，再輔以針灸，在短短四月內左右兩側的白髮逐漸變黑，不再花白。







中醫認為針對臟腑成因，對症下藥，才能真正逆轉白髮。



既然精神壓力引致的白髮可以挽救，那麼遺傳性白髮能否逆轉變黑？陳醫師表示「白髮形成有30%是來自遺傳，而遺傳性白髮完全變黑的機會較微，但同樣可以透過中藥和針灸的雙效治療來加強頭髮毛囊的吸收能力，幫助白髮變黑或延緩白髮出現的速度。」





中醫針對三大白髮症型 以針藥調理助白髮變黑



白頭髮怎樣變黑？不少人會服用坊間的烏髮保健品，或靠反覆漂染來遮蔽，但陳醫師指出想真正逆轉白髮就必須遵循辨證論治，針對臟腑成因，透過針藥內外調理方為上策。「白髮的出現主要分為三大症型及機理。第一種是肝腎陰虛、精氣不足，主要是因為遺傳或後天過度消耗而使氣血受損，白髮多出現於頭頂及後枕，這一般會處方何首烏、杞子、熟地等滋養肝腎的藥材。第二種白髮證型是氣血兩虛、脾胃虛弱，因為患者的脾胃失和，影響毛囊的營養吸收，此類型的白髮多集中於前額，常用藥材包括北芪、黨參、當歸等。第三種白髮證型是肝氣鬱結、肝膽熱盛，若壓力過大、用腦過度、經常熬夜又嗜飲奶茶、咖啡等，都會令身體長期透支，導致精血營養受損，兩鬢位置就有機會出現白髮甚至脫髮情況，這類型通常會處方柴胡、白芍、桑葉、菊花等中藥以疏肝解鬱、清肝火，同時達至鬆弛神經，改善局部循環。」

註冊中醫師陳醫師認為，白髮成因與肝腎精血不足有關。



至於針灸理療，陳醫師指會按患者的白髮集中部位來局部施針，以增加局部的血流功能。另一種則是遠端配穴，中醫認為「上病取下」，可透過刺激手、腳、腹、背等的臟腑相應穴位來疏通經絡，幫助白髮變回黑。陳醫師補充，以上三種白髮證型會同時混合出現，需由中醫師按患者的個人體質、白髮生長情況、過往病歷以作臨床診斷，方可得出適切的治療方案，讓白髮重新變黑。





中醫教你護髮穴位 白髮變黑有辦法



除了透過針藥調理體質以改善白髮，陳醫師還教大家可自行按摩穴位，讓白髮輕鬆變黑。針對肝腎氣血不足的類型，白髮多集中於頭頂及後枕，可以按頭頂正中央的百會穴，以改善肝腎循環。

(網上圖片)

至於因脾胃虛弱以致前額生白髮，可以按小腿前外側的足三里穴，來強化腸胃吸收。

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而因肝膽熱盛以致兩鬢白髮較多，則可按位於後頸的風池穴，達致清肝膽、散風熱。一般每日按一至兩次，每次按一至兩分鐘，直至有輕微痠脹感覺即可。





(網上圖片)



中醫拆解坊間白髮謎思



問：多攝取黑色食物能令白髮變黑？

答：中醫認為青、赤、黃、白、黑的食物各對應一個臟腑，而黑色入腎經，故常進食黑色食物有助白髮變黑，但仍要視乎食物本身有否補腎作用，例如黑芝麻能滋補肝腎及養精血，若每日進食30克左右的確有助白髮逐漸變回黑髮，但需留意黑木耳只能幫助通血管，實際上對白髮變黑的作用不大。





問：白髮多的人士較高機會患上骨質疏鬆？

答：從中醫角度理解，五臟中的「腎」與頭髮及骨質健康息息相關。腎掌管內分泌、生殖及代謝系統，故此當腎功能受損，頭髮及骨質健康亦受影響。一些補腎壯骨的藥材如菟絲子、女貞子及補骨脂等，既可令白髮變黑，同時幫助強化骨質。





問：經常漂染頭髮，會令白髮增加？

答：不少人為遮蔽白髮而漂染，但坊間部分染髮劑含有雙氧水成份，有機會對頭髮及黑色素細胞造成破壞，若頻密漂染則有機會使頭髮愈染愈白。故此，培養良好的生活及飲食習慣，及時刻保持樂觀心態，才是有效令白髮變黑的不二法門。





了解更多：https://bit.ly/3faCGjU









德善健髮註冊中醫師陳宇傑

香港中文大學中醫學理學碩士

香港中文大學中醫學學士

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