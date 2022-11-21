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網購已成為港人的消費習慣，並且由乾貨雜貨逐漸延伸至各個生活範疇的用品；加上疫情肆虐促使都市人更注重個人健康，網購健康食品及保健品已成為一股趨勢。致力打造香港No.1結合健康資訊與保健產品網購平台的經濟日報集團成員「樂本健」，一直堅持「正品正貨」，引入獨家優質保健品，給予消費者信心保證，今年更第三度獲頒「健康同行夥伴大獎」健康食品及保健品類別「傑出香港健康產品網上購物平台」殊榮。

樂本健三度蟬聯「健康同行夥伴大獎」健康食品及保健品類別「傑出香港健康產品網上購物平台」殊榮



樂本健市務經理何佩貞指出，過去幾年港人經常在家工作或留家抗疫，網購次數及頻率比以前更多更頻密，加上大眾的健康意識大大提高，對保健產品需求有增無減。而樂本健的優勢，正正在於產品經由官方授權，原裝進口，並且對品質嚴格把關，由運輸到儲存皆一絲不苟，長期監控溫度、濕度和清潔度；另設完善售後服務，顧客除可致電專業的客戶服務大使查詢健康問題，亦可親身到會員中心選購產品，享受優質的線上線下購物體驗。





線上線下相互配合 提升購物體驗



傑出的網上購物平台須具備安全、方便、快捷這些條件。而【樂本健購物網】有專業的安全技術支援，讓顧客放心購物。此外，樂本健透過不同渠道為顧客提供所需資訊，除網上購物平台，還設有手機App、實體會員中心及客戶服務熱線。樂本健更會提供優質快捷的送貨服務，消費者享有多項自取及送貨方式選擇。



樂本健因應市民習慣推出全新手機APP，切合用家日常所需

何佩貞說：「大眾日常生活與網上平台息息相關，市民亦習慣使用手機App進行各式各樣交易及活動。因應消費者的需要，我們優化平台推出全新手機APP，提供更貼心的服務，讓會員可以第一時間接收最新優惠及健康資訊，全面提升購物體驗，增進保健知識。我們更提供獨家手機App優惠，務求顧客消費更划算。」



產品多元化 守護港人健康

多元化的優質產品選擇亦是傑出網上購物平台的要素，而樂本健獨家代理加拿大銷售No.1的維柏健（Webber Naturals）及澳洲茶包「酸立通」等原裝進口優質保健品。而在疫情下，消費者更注重增強免疫力，故維他命C、益生菌便成為熱銷產品。何佩貞補充，由於不少人疫情期間經常留在家中少運動又多進食，容易引致三高問題，「降醇速．納豆紅麴」這類抗三高產品深受歡迎。「另一方面，部分人因未能外遊而經常在港行山，亦容易引致關節勞損或運動創傷，所以消費者都愛選購關節產品如維柏健葡萄糖胺軟骨素、澳洲幫骨等。」



樂本健引入多元化的優質保健品

面對日益蓬勃的網購市場，消費者對產品或健康資訊的求知慾將提升更高，亦追求更多元化的產品。何佩貞表示，樂本健將會於網購平台開發更多專欄，邀請權威人士講解健康資訊，分享養生知識。樂本健會繼續引入更多不同的健康產品及生活用品，全方位守護消費者的健康。「我們相信真正的快樂源自健康的身體。樂本健的使命，正是為港人守護健康。未來，我們會繼續以守護健康為己任，繼續與港人同行。」







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