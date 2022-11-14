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糖尿病控制不當，併發症隨時危及性命。有專科醫生指出，港人近年飲食習慣傾向高脂高糖，加上疫情下壓力大又少運動，糖尿病發病年齡早至30歲，連帶併發症亦「年輕化」，不少人到40歲已飽受中風、心血管病、腎衰竭困擾，甚至因糖尿眼致盲、因糖尿腳截肢，死亡風險亦更高。

內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業指出，糖尿病與血管病變關係密切，患者若血糖控不佳，容易導致血管炎症，當大血管堵塞便會引發中風、心肌梗塞或心衰竭，當小血管堵塞則會影響眼睛、腳部血液循環，破壞神經線，男士性功能亦可能受損。

有家族史病情惡化快

唐指，根據威院分析8,000名糖尿病人的研究，約32%患者的腎功能受破壞、約15%人中風、心肌梗塞或心衰竭，11.8%人在7年跟進期內死亡，可見併發症的威脅不容忽視。唐說：「糖尿病若控制不好，一般約5至10年後便出現併發症。因為港人發病年齡早由50歲推前至30歲，併發症亦由過去60歲出現推前至40歲。」另外，有家族病史者，病情惡化更快，確診時可能已有併發症，「例如突然睇唔到嘢，檢查後才發現是糖尿眼引致。」

唐續說，當糖尿上眼，患者會出現眼底出血、黃斑部水腫病變等，令視膜網出血、壞死，甚至脫落，影響視力。他補充，一旦視網膜出現病變，即使接受激光等治療，亦僅能避免再惡化，「壞死的地方已不能重生。」

糖尿腳患者則因神經線及血管受破壞，導致痛感遲鈍，受傷後容易出現潰爛，嚴重者須要切肢；但一般較少在華人身上出現。另外，男士可能因神經線受損引致不舉，唐提醒：「相關患者在3至4年後出現心肌梗塞、心衰竭風險，會較常人高2、3倍，絕非只影響性生活。」

患者應每年定期檢查

他又指，因為出現併發症後只能「控制」，不能「逆轉」，因此預防勝於治療，建議糖尿病患者應每年接受1次定期檢查，及早察覺異狀。另要注意飲食，多做運動，及按醫生吩咐用藥，唐說：「即使年輕時已有糖尿病，但通過良好控制仍可保住條血管，避免重要器官受影響。」







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