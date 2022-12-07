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於第五波疫情最嚴峻的時候，不少市民須入住檢疫中心或於圍封強制檢疫的居所逗留，醫護人員也要沒日沒夜地於醫院工作，因此網絡通訊對公眾尤其重要。中國移動香港（CMHK）致力維持網絡供應穩定之餘，亦推出一連串舉措，以確保市民及醫護人員的資訊流通無阻，不受疫情影響。

CMHK於《經濟通》2022健康同行夥伴大獎「可持續企業社會責任」類別獲「傑出抗疫支援及全面通訊保障服務」獎項，其個人運營中心主管姚欣斌指出，此獎是對CMHK一直以來肩負企業社會責任、關愛社會的肯定。「在疫情期間，我們以實際行動做好事情，關懷市民，體現『以客戶為中心』的理念。」

中國移動香港於《經濟通》2022健康同行夥伴大獎「可持續企業社會責任」類別獲「傑出抗疫支援及全面通訊保障服務」獎項



確保防疫區域網絡不間斷



姚欣斌提到，CMHK於疫情嚴重的時候，推行「7×24小時無間斷的網路保障」，全力支援檢疫中心、強制檢測社區等重點防疫區域的網絡安全運行及高效運作，確保全港市民的通訊仍能暢行無礙。「當時CMHK亦即時宣布提供兩個月無限數據流量及通話分鐘予全港前線醫護人員，讓他們在抗疫時也可與外界聯絡及保持資訊，齊抗逆境。」



中移動為被強制隔離客戶及前線醫護人員提供全方位網絡支援，於疫情間與港人同行

另一方面，CMHK亦為被強制隔離的客戶提供免費仼用無限本地數據及語音通話服務，讓他們與親友保持聯絡之餘，更有免費一個月JOOX VIP音樂服務及hmvod標準電影組合，於隔離期間也不怕沉悶；CMHK也提供免停機保障，讓隔離期間的客戶毋須擔心因難以外出繳費，導致通訊受影響。姚欣斌亦指，CMHK也適時推出即插即用的免安裝5G寬頻，方便需要在家工作及學習的市民。



以5G機械人向居民送物資

「我們也有支持社區抗疫活動，於二月與深水埗民政事務處及地區義工團體舉辦『Day Day得機械人送暖計劃』，透過5G機械人及機械狗向石硤尾邨無法外出的居民，送上生活必須品及抗疫物資。」姚欣斌表示活動目標是為有需要人士解決燃眉之急，也能減低義工的工作量及病毒在社區傳播的風險。此外，CMHK亦加強熱線及線上支援等非接觸服務，客戶足不出戶下，仍可辦理轉台、買機及辦理寬頻等事項。「CMHK的『MyLink』手機應用程式有7x24小時服務，可隨時隨地為市民處理流動通訊服務需求。『MyLink』同時有餐飲外賣、疫情資訊及上網優惠等一站式生活服務，幫助市民維持正常生活運作。」



中移動透過5G機械人及機械狗向石硤尾邨無法外出的居民，送上生活必須品及抗疫物資

姚欣斌指出，在抗疫時期，CMHK希望以科技貢獻社會，提供優質可靠的流動通訊服務，與客戶結伴同行，共同度過艱難時期，所以才有以上的舉措。「由於我們要迅速應變，所以籌備各種措施和活動的時間也很緊迫。我們要面對多種技術問題，工作人員必須在短短幾天內克服困難。」在各部門緊密配合之下，問題最終可一一解決，姚欣斌亦發現所有員工上下一心，在疫情中培養出團結精神。「我們早就做好全方位統籌，保障網絡及資訊安全。」



在接下來的日子，姚欣斌表示CMHK將一如既往，保持通訊暢通，為香港市民提供一流而性能優越的服務，帶來完善的網路保障，以實際行動彰顯企業責任。「我們將來會繼續發揮5G優勢，以科技力量抗疫，持續為市民帶來優質服務。」







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