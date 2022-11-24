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肝癌早期一般沒有明顯症狀，患者或到中後期才發現患癌，若肝功能尚算正常，仍可透過手術切除根治。有外科專科醫生指，隨着科技日新月異，機械臂輔助微創手術已克服了傳統手術的局限，在病人上腹開數個小洞便可移除癌腫瘤，手術安全且可減低出血量、感染風險、併發症和術後痛楚，8成人可在術後5至7日內出院。

外科專科醫生鄧宗毅解釋，肝癌分為原發性肝癌和轉移性肝癌，前者包括肝細胞癌和膽管癌，高風險因素包括乙肝病毒、丙型肝炎、肝硬化和酗酒等；後者則多由腸臟等其他器官的癌症，特別是大腸癌擴散而引致。

早期肝癌 症狀不明顯

不過，早期肝癌一般沒有明顯症狀，鄧指，患者或經身體檢查才發現患癌，到中後期則會出現腹部腫塊，有「頂住」的感覺，甚至出現黃疸、小便呈茶色等。若突然疼痛及休克，可能是肝臟破裂和流血，需進一步檢查。鄧指，約兩成肝癌病人可透過手術切除腫瘤及病變組織，以根治病情，惟患者的腫瘤必須只影響其中一邊肝葉、肝功能正常且術後仍有足夠肝臟維持功能。

現時肝臟切除手術主要分開腹式手術、腹腔鏡手術和機械臂輔助手術3類。他指，相比開腹式手術需在上腹開一個倒「L」型或大切口，腹腔鏡手術僅需在肋骨對下切開數個切口，能保留腹壁、減少呼吸道相關併發症、疼痛等。另外，肝硬化患者的靜脈引流將較好，患者出現切口疝、腹膜黏連的風險也較低，惟有關手術仍難以處理大範圍肝臟切除和複雜病例，手術器械活動幅度亦受限、攝影鏡頭不穩，以及不符合人體工學，醫生要持續彎身進行手術。

近年科技進步，肝臟切除手術已邁向更微創和智能化，醫學界於2003年初次應用機械臂輔助肝臟切除手術，並不斷改進達文西手術系統，令機械臂輔助微創手術愈趨成熟。

鄧宗毅指，第4代達文西手術系統配有可270度旋轉，如一對「迷你手」般靈活，並具過濾顫抖功能的懸吊式機械臂，及3D血管顯影立體影像和激光定位系統等，其輔助微創手術的造口非常細，可減低出血量、感染機會、併發症和術後痛楚，8成患者在術後5至7日內可出院。

8成患者 術後5至7日內出院

75歲蘇伯伯是乙肝帶菌者，去年發現患早期肝細胞癌，但其兄長接受傳統開腹式手術後身上留下長疤，且不久後便去世，故他決定接受機械臂輔助手術切除肝右後下葉。他直言，術後5天便出院，康復進度良好，現已可游泳、行山。患肝內膽管癌的60歲趙先生亦說，採用機械臂輔助手術令他不用開「太大個傷口」。

鄧形容，機械臂輔助微創手術克服了傳統手術的局限，有潛力進行大範圍的肝臟切除手術、上膽道重建手術和切除過往很難切除的肝臟後或上段。

鄧宗毅醫生（右）指機械臂輔助微創手術克服了傳統手術的局限，有潛力切除過往很難切除的肝臟後或上段。（受訪者提供）







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