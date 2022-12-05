收藏文章

疫情下公眾衞生意識提高，但不少傳染病仍活躍，例如腦膜炎雙球菌感染可在短時間內導致患者發高燒、頸部僵硬、嘔吐等，嚴重者更可致休克甚至死亡，死亡率高達15%，即使康復也有2成人須面對後遺症。有醫生指，嬰幼兒的免疫系統未成熟，感染風險較成年人高，籲家長為超過2個月大的子女接種疫苗作預防。

醫生指嬰幼兒接種腦膜炎雙球菌疫苗，保護率超過9成。左為麥肇敬醫生，右為馮卓文醫生。

香港惠澤長者基金主席、「疫苗學堂」召集人麥肇敬醫生指，腦膜炎雙球菌相當常見，約5至35%成年人的鼻咽會帶菌，且可藉飛沫傳播病毒，本港最常見是由B型腦膜炎雙球菌引致。他引述衞生防護中心數據指，2019年本港共有14宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，2018年本港10宗呈報個案中即有一人死亡，感染者死亡率高達10%至15%。

2成康復者 腦部聽力等受損

他稱，曾在兒科病房看到一名在玩耍的兒童突然稱想小睡，之後被醫護發現其呼吸微弱、皮膚變藍，即時轉送深切治療部，翌日確診腦膜炎雙球菌感染，其後不治。他指嬰幼兒的免疫系統仍未成熟，若受感染情況遠較成年人差，約2成患者即使痊癒也須面對腦部和聽力受損、腎功能下降，甚至須截肢的永久性傷害。

兒科專科醫生馮卓文指，嬰幼兒受感染後除會出現高燒、頸部僵硬和嘔吐等症狀，亦可能出現持續哭鬧、不願玩耍或拒絕進食等情況，但這些症狀與患上尿道炎、腸胃炎等相似，故難以察覺，加上嬰幼兒未識表達身體不適，易導致延誤治療，若未及時治理，可致記憶和學習障礙、腦部損害、癲癇等，嚴重者可致休克甚至死亡。

他呼籲市民平日應保持個人衞生，亦應盡早為嬰幼兒、尤其是計劃前往外地的嬰幼兒接種疫苗，因英美澳等地的腦膜炎雙球菌感染發病率均較香港高，強調超過2個月大的嬰幼兒已可接種疫苗，保護率超過9成。







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇