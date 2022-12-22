收藏文章

卓健醫療作為值得大眾信賴的醫療保健合作夥伴，致力推動醫療保健數碼化，包括貼身守護用戶健康的「卓健醫療手機應用程式」、開設位於九龍東的「數碼e健站」及元朗的「智慧診所」，於線上線下迎合香港市民對醫療、保健的需要。另外，卓健醫療早前亦與保柏香港於中環攜手呈獻「健康3.0數碼體驗館」，讓市民探索未來個人化智慧醫療保健的重要性。

卓健醫療連續第三年獲得《經濟通》健康同行夥伴大獎的「傑出數碼化醫健體驗」奬，卓健醫療服務有限公司總經理朱怡菁深感榮幸。她指出邁進醫健新世代，卓健醫療更重點提倡「預測、預防和治療」，致力發展一站式數碼醫健平台「卓健醫療手機應用程式」，讓醫療保健支援變得輕鬆簡易，隨時隨地也可進行，而且以客為本，提供超越一般門診的服務。

提供線上線下智慧醫健服務

朱怡菁認為，隨著市民對醫療服務的需求日益上升，加上三年疫情亦令公眾渴求數碼醫健服務，卓健醫療亦與時並進，持續改革醫療數據系統和技術，實踐線上線下一體化的智慧醫健服務。 「卓健醫療紮根香港150多年，提供多元化服務包括西醫、中醫、診斷及造影、牙科、物理治療、心理健康等範疇。我們不斷求變，竭力革新傳統醫療保健服務，帶領市民走進醫健數碼時代。」



「卓健醫療手機應用程式」設有多元化功能，讓用戶自主管理健康，目前已有逾25萬登記用戶，數量更穩步增長中。朱怡菁指應用程式的功能包括連接睡眠健康指環、藍牙體重分析儀和智能藍牙血壓計等評估工具，用戶可隨時監測自身的健康狀況及趨勢。當中亦有個人化健康記錄服務，用戶查閱身體檢查報告之餘，程式也會以世衛基準及用戶過往數據作比較，自動分析身體質量指數（BMI）及三高等健康指數，並提供具針對性的保健資訊及建議。手機程式可幫助用戶自主管理健康，更有效地實踐健康生活之餘，也可增加對疾病徵兆的認識，以便在病患初期及早求醫。



另一方面，用戶亦可透過手機應用程式使用視像診症服務，為行動不便、有感染風險的病人，或是繁忙的都市人帶來便利。應用程式並設有普通科門診電子掛號、專科醫生預約及預約疫苗接種服務等功能，同時手機程式實現了一站式、無縫線上線下全方位醫健，病人與客戶免卻舟車勞頓，也可獲得醫療服務。



護理團隊主動聯絡高風險患者

卓健醫療亦於九龍東海濱匯開設「數碼e健站」，集中提供遙距醫健服務，亦聚焦於慢性疾病遠程管理。朱怡菁表示，只要用戶授權，便可把手機程式內的個人數據與數碼e健站連接；如數據反映有較高風險惡化或病發，慢性疾病護理團隊便會主動聯絡用戶，提供建議或幫助。「『數碼e健站』重新演繹遙距醫療護理方案，可更集中管理旗下的數碼醫健服務。從基本診症、健康風險管理、以至病後護理服務，每一步均由病人角度出發，協助他們自主管理健康。透過醫健科技輔助專業的慢性疾病護理團隊，我們將醫療服務延伸至診所以外，切實全面照顧病人，並進一步實踐『預防勝於治療』的理念，守護大眾健康。」





朱怡菁指出，「卓健醫療手機應用程式」是市場上提供最廣泛醫療類別服務的手機程式之一，例如當中的購物功能，更屬少見。「卓健eShop」提供一系列醫健產品及服務，用戶可直接於網上訂購，不必親自前往診所付款。另外手機程式內有推廣身心健康的影片，向用戶作出自我監察健康的建議，以及指導如何建立健康生活，同時鼓勵用戶及早尋求預防疾病的意見，並非生病才求醫。



智慧診所推行無紙化



除了手機程式外，卓健醫療亦致力將線下服務數碼化，今年四月於元朗世宙商場推出「智慧診所」，使用數碼醫健流程，以平板電腦記錄病人的身體檢查數據，包括血壓、血氧含量和心臟健康紀錄，大部分診症登記、健康申報和體檢報告等流程均環保地以無紙化方式完成。「此舉能有效減省傳統醫護行政程序，護士也能投放更多時間與病人溝通，展現卓健醫療用心服務的宗旨。」朱怡菁強調，卓健醫療致力超越傳統醫療模式，構建相輔相成的醫健新生態，為都市人帶來「預測、預防、治療」的全方位照顧。「醫療服務已不再局限於診所，故此將來也會繼續提供線上線下的個人化醫健體驗，與大眾健康同行。」









加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇