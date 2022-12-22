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日前政府公報推出「基層醫療健康藍圖」， 願景是改善市民整體健康狀況。面對慢性疾病日益普遍，策略以預防為主，讓市民掌握防治疾病，早發現、早治療的重要性。

藍圖内更強化現有的基層醫療服務，納入多種現在醫療體系以外的醫療護理，如中醫藥、骨傷科等，為個人提供更全面的健康評估及管理，進行體質辨析及透過處方中藥、針灸等臨床方法，調節整體機能。

中醫一向强調治未病為養生之本，預防勝於治療，早於二千年前，《黃帝內經》已提到人體免疫力：「正氣内存，邪不可干」。人體正氣足，就不容易得病，即免疫力增強，病原體便難入侵；正氣主要是以氣血及精、津、液等基礎物質為基礎，精、氣、血旺盛，則臟腑、經絡功能正常，人體就有較強的抗病、康復能力。

免疫力是人體應對外部侵襲的一道城牆，在過去的治療中看到，免疫力強的個體，對病毒的防禦能力強，而且在感染病毒後的身體反應都較輕。

免疫力低下主要見於兒童，中老年人群，久病臥床，先天性遺傳，大手術後恢復期等。免疫力低下，就容易乏力、失眠、焦慮，易感冒、過敏等。

臨近秋冬，很多人以為多食營養補充劑，多進補或服食高價藥材，就可令體質改善，增强免疫力。但根據中醫藥理論，免疫力需要慢慢調理，通過食療藥膳，配合良好的生活習慣，才可有效加强抗病能力。

廣州醫科大學附屬中醫醫院治未病科醫師建議，提升個人免疫力的方法，介紹了七款食療藥膳方，管理好日常起居，才能築牢防護牆，抵抗病毒的入侵。

一、調整飲食

充足的營養是免疫系統自我修復、免疫細胞增殖的物質基礎。疫情下，更應該注意飲食的營養，以中醫飲食調養，合理飲食搭配提高免疫力。

中醫飲食調養是中醫藥理論科學基礎，利用食物調理達到食物養生、食物防病、食物治療的目的。既能滿足人體生理活動的需要，又可以改善人體的機能，達到祛病延年的目的。以下食療方案，供舉一反三參考。

1、蘆菊茶（《粥譜》）

材料：蘆根10克，菊花5克。做法將蘆根切碎，與菊花共加水煎湯，取汁，代茶飲。

服法：溫熱頻服，每日1劑。功效疏風清熱，利濕解毒。

2、佛手柑粥

材料：佛手柑15克，大米100克，冰糖適量。做法將佛手柑切碎，加水煎煮，去渣；再放入淘洗乾淨的粳米一同煮粥，快熟時加適量冰糖，再煮一二沸即可。

服法：空腹食用，每日2次。功效疏肝健脾，理氣化痰。

3、百合雞蛋黃湯

材料：百合20克，蛋黃1枚。做法百合脫瓣，用清水浸泡1晚，待白沫出，去水，放入鍋中，加水適量，大火煮開後，改用小火繼續煮約半小時，然後打入雞蛋黃攪勻，再次煮沸即可。

服法：溫熱食用，每日2次。功效滋陰潤肺，清心安神。

4、海底椰木瓜百合燉瘦肉湯

材料：海底椰20克，百合15克，木瓜50克，瘦肉50克。功效清熱養陰、潤燥止咳。

適合人群：陰液不足，平素易心煩氣躁，情志抑鬱，失眠多夢，咽乾口燥，胸痛氣短，咳痰不爽，甚見咳血。適用於慢性支氣管炎，支擴、肺炎等呼吸道疾病，冠心病，高血脂等心血管疾病及工作壓力大，經常熬夜，失眠等亞健康人群。

5、健脾益氣粥

材料：生黃芪10克，黨參10克，茯苓6克，炒白术6克，薏苡仁10克，大米200克，大棗20克。做法將生黃芪、炒白术裝入紗布包內，放入鍋中，加3升清水浸泡40分鐘備用；黨參、茯苓蒸軟切顆粒備用；薏苡仁浸泡回軟，放入鍋中煎煮30分鐘備用。大米、大棗放入浸泡藥材包及煮薏苡仁的鍋中，武火煮開後改小火熬煮2小時，取出紗布包，放入黨參、茯苓即可。

服法：每日早晚隨餐食用，可食用較長時間。功效補氣健脾，利水消腫。

使用注意：因邪實所致面赤氣粗、痰壅腫脹、腹痛拒按、大便乾結、小便短赤等症狀者禁用；糖尿病患者禁用。

6、玉竹沙參燜老鴨湯

材料：玉竹50克，沙參50克，老鴨1只，蔥、薑、料酒各適量。做法將老鴨宰殺後，去毛和內臟，洗淨，與玉竹、沙參同置砂鍋內，加水適量，用小火燜至鴨肉熟爛，放入調料即可。

服法：佐餐食用，食鴨飲湯。功效養陰潤肺，益胃生津。主治肺胃陰虛之乾咳少痰，咽乾口渴，饑不欲食等。

使用注意：肺寒咳嗽者不宜服用。

7、五汁飲

材料：梨1000克，鮮藕500克，鮮蘆根100克，鮮麥冬500克，荸薺500克。做法洗淨的鮮蘆根、梨去皮核，荸薺去皮、鮮藕去節、鮮麥冬切碎或剪碎，以潔淨的紗布取汁。

服法：不拘量，冷飲或溫飲，每日數次。功效滋陰潤燥，清肺止咳。主治外感燥邪或肺燥陰分之咽乾口渴、乾咳少痰等。

使用注意：脾胃虛寒，大便溏薄者慎用。

二、規律起居

1、充足睡眠

睡眠期間，免疫系統進行自我修復，一些免疫細胞和免疫因數數量水準在睡眠期間也會達到峰值。尤其建議大家睡好「子午覺」。也就是夜間11時準備睡覺，12時前要入睡；早晨6-7點起床；每日中午12時後午睡。夜間與中午睡覺的時間相對固定，不建議無固定時間的「小睡」。

2、合理運動

中醫講究動靜結合，形動神靜。適度的運動是維護健康的重要手段，如太極拳、八段錦、易筋經等功法運動。每天運動30-45分鐘，每週5次，持續12週後，免疫細胞數目會增加，抵抗力也相對增加。

3、養性調神

心靜則神安，神安則體內真氣和順，就不容易生病。通過養性調神，以積極樂觀的情緒，使身體減少分泌對免疫系統產生抑制作用的激素，能增加免疫細胞和抗體的數量，從而增強免疫力。

三、膏方調理

中藥膏方具有辨證施治、整體調理、扶正補虛、服用方便、口味怡人等特點。根據人體不同體質，進行辨證論治，通過理法方藥程式，實現滋補、預防和治療的作用，達到預防養身、防治疾病，提高機體免疫力的作用。冬季常用的有八珍膏、溫陽膏，潤肺益腎膏。

資料來源：廣州醫科大學附屬中醫醫院治未病科

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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