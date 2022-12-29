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乳癌是本港女性最常患癌症，前年全年新症達4,956宗，是同年癌症新症第3多，10年間的增幅更是一眾癌症之首。有腫瘤科醫生引述研究指，36.8%完成手術治療的患者會在10年內復發，5年內復發者更超過8成，而淋巴結數量、腫瘤體積和級別均是診斷患者復發風險的3大指標，若患者能提早使用抑制劑並管理體重，則可將復發率大大減低。

顏繼昌醫生（左）指肥胖會提高乳癌復發率，患者需保持運動及均衡飲食。右為患者楊小姐。

臨床腫瘤科專科醫生顏繼昌表示，2020年本港共有4,956宗乳癌新症，佔同年所有癌症新症總數28.4%，是全年第3多；自2010年以來整體女性癌症增加近4成，期內入侵性女性乳腺癌宗數增幅達64.4%，增幅冠絕本港首5大癌症。據醫管局數據，約84.5%患者確診時乳癌仍未擴散，即屬1至3期，其5年相對存活率平均可達9成。

本港女士新症 10年間增幅勁

他續稱，乳癌一般按雌體素受體（ER）、黃體酮受體（PR）、第二型人類上皮生長素受體（HER2）和腫瘤級別分類，當中最常見的是荷爾蒙受體陽性（HR+）、即ER或PR陽性的類型，例如前年4,956宗新症中便有3,296宗屬於HR+乳癌。

顏繼昌醫生引述美國一項針對2萬名乳癌患者的研究指，即使當中逾9成人已接受手術治療，另分別逾36%和14%人接受了電療和化療，當中仍有約36.8%患者會在10年內復發，近82%人更會在5年內復發，而且約2成人在10年內復發時會出現遠端器官轉移。

他又提到，研究顯示如患者有4粒或以上淋巴結陽性；或有1至3粒陽性，但其腫瘤級別屬第3級或腫瘤最少有5厘米大，會有較大風險復發；但如在術後最少2年間服食CDK4／6抑制劑抑制細胞分裂，配合既有的荷爾蒙治療，可減少33.6%復發風險，4年無疾病生存指標更可達85.8%，高於只用荷爾蒙治療的79.4%。

腫瘤級別體積等 衡量復發風險

另外，他提醒約7成接受治療後的乳癌患者會「增磅」，估計是因容易疲倦而減少運動，或體內荷爾蒙起變化所致，但肥胖容易引發糖尿病、高血壓和心臟病等疾病，加上脂肪是製造雌性激素的重要成分，因此肥胖反而會提高復發率，故患者需保持運動及均衡飲食。

現年41歲的楊小姐去年懷孕時發現左胸有波子般大的腫塊，在分娩及「退奶」後仍存在，後來經醫生確診為乳癌。她坦言當時一度心情低落，但進行手術及化療，以及服食標靶藥後，目前生活已復常。







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