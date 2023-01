收藏文章

人以群分、物以類聚,英文是「Birds of a feather flock together」。小學已讀過,但感受並不太深。第一次有多少聯想,始於美國讀大學時,上經濟學101基礎課程。

人以群分,有貴有賤(品格)。

當時,教授大大聲宣揚:「There is always a price for everything!」(任何事物都有個價錢! )

切勿與擁有這信念者交上關係,因佢地可以出賣任何人事物,包括至親者及靈魂。





不解如何,我的心靈突然震一震, 然後舉手發問,因不吐不快。(香港式教育制度,不鼓勵發問,也不鼓勵發表與教授相反意見。但美國則否,鼓勵學生挑戰教授理論,從而擦出火花! )

「Sir, how about your conscience, your integrity, your credit, your family, your wife and even your mother?」

教授當然窒一窒,緩緩回應:「I only mean commercial products!」

隨著時日過去,小弟開始進入職場,遇到的人,更加「五光十色」。慢慢發現,原來教授可以是對的。因為,有的「人」,頗具「禽獸」本能,並沒有基本人性,故此,甚麼不堪的壞事,也可以做得出,包括出賣一切——良知、信任、常識、上司、下屬、朋友、親人……甚至國家。原來,真是有人甚麼也可以出賣的!行走江湖越久的人,識見越多,越會明白。

不過,回應文首一句,人以群分。 別人喜歡卑賤,喜歡低劣,喜歡市儈,喜歡冷血,在一個自由社會,也是一個選擇。幸而,我們也有選擇朋友的自由,就讓喜歡「出賣一切」者自己flock together吧。

世上真的有沒良知者,小心!



歷史上,出現過大量賣國賊。

講到出賣。今日(星期二),全球就可見證英國哈里王子,如何為了掙一些不應掙的錢,選擇出賣皇室,出賣哥哥,出賣自尊,以至,出賣英國的國格。

著皇室名銜又為錢公開「唱衰」皇室,哈里與梅根的行為,令英國人感到非常不屑。

這幾年,不知哈里中了甚麼邪(當然是「梅根邪」!),本來好地地有優越出生背景及教養的皇室後代,竟變了「英國之恥」,示範「我是甚麼也可以出賣的」,傷透不知幾許英國人的心。

我當然唔識哈里,亦對佢毫無感情。但到底,曾在英式教育及文化下長大,有些價值觀,有些道德觀,有些做人的操守,總是有的。例如——有所為有所不為、有所賣有所不賣、有所交有所不交。

像哈里這類不堪「出賣者」的人,我絕對不會結交,唔該死開!







