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人以群分、物以類聚，英文是「Birds of a feather flock together」。小學已讀過，但感受並不太深。第一次有多少聯想，始於美國讀大學時，上經濟學101基礎課程。

人以群分，有貴有賤（品格）。

當時，教授大大聲宣揚：「There is always a price for everything!」（任何事物都有個價錢！ ）

切勿與擁有這信念者交上關係，因佢地可以出賣任何人事物，包括至親者及靈魂。





不解如何，我的心靈突然震一震， 然後舉手發問，因不吐不快。（香港式教育制度，不鼓勵發問，也不鼓勵發表與教授相反意見。但美國則否，鼓勵學生挑戰教授理論，從而擦出火花！ ）

「Sir, how about your conscience, your integrity, your credit, your family, your wife and even your mother?」

教授當然窒一窒，緩緩回應：「I only mean commercial products!」

隨著時日過去，小弟開始進入職場，遇到的人，更加「五光十色」。慢慢發現，原來教授可以是對的。因為，有的「人」，頗具「禽獸」本能，並沒有基本人性，故此，甚麼不堪的壞事，也可以做得出，包括出賣一切——良知、信任、常識、上司、下屬、朋友、親人……甚至國家。原來，真是有人甚麼也可以出賣的！行走江湖越久的人，識見越多，越會明白。

不過，回應文首一句，人以群分。 別人喜歡卑賤，喜歡低劣，喜歡市儈，喜歡冷血，在一個自由社會，也是一個選擇。幸而，我們也有選擇朋友的自由，就讓喜歡「出賣一切」者自己flock together吧。

世上真的有沒良知者，小心！



歷史上，出現過大量賣國賊。

講到出賣。今日（星期二），全球就可見證英國哈里王子，如何為了掙一些不應掙的錢，選擇出賣皇室，出賣哥哥，出賣自尊，以至，出賣英國的國格。

著皇室名銜又為錢公開「唱衰」皇室，哈里與梅根的行為，令英國人感到非常不屑。

這幾年，不知哈里中了甚麼邪（當然是「梅根邪」！），本來好地地有優越出生背景及教養的皇室後代，竟變了「英國之恥」，示範「我是甚麼也可以出賣的」，傷透不知幾許英國人的心。

我當然唔識哈里，亦對佢毫無感情。但到底，曾在英式教育及文化下長大，有些價值觀，有些道德觀，有些做人的操守，總是有的。例如——有所為有所不為、有所賣有所不賣、有所交有所不交。

像哈里這類不堪「出賣者」的人，我絕對不會結交，唔該死開！







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