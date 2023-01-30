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雖然新冠疫情逐漸緩和，但各種「長新冠」後遺症仍困擾許多康復者，當中包括持續的咳嗽。有醫生表示這種「後遺咳」可持續數星期至數月，肺功能以至身體狀況較差的人士，康復會較慢；惟若出現發燒、咳血、呼吸困難等症狀，便應立即求醫，以防是患上其他肺病的先兆。中醫則指，可透過中藥或湯水調養肺腎，讓身體慢慢恢復。

普通科醫生莫昆洋

普通科醫生莫昆洋表示，「新冠後遺咳」一般維持數星期至數個月不等，與傳統有「黃痰」且分泌較多的咳嗽不同，這種「後遺咳」是因氣管收窄、喉嚨痕癢而致的過敏性咳嗽，屬於乾咳且痰多屬白色，雖然沒有傳染性但會持續咳嗽，患有慢性支氣管炎或哮喘等肺功能較差人士較多出現。

如遇其他症狀宜求醫

註冊中醫劉芷寧

註冊中醫劉芷寧則指，脾胃弱者如平日喜歡喝冷飲，會令脾胃運化減弱，致過多津液或痰在體內堆積，並在外來病邪入侵時導致反覆咳嗽且較難治好；平日不常運動、肺氣虛弱和體力較差的人士，或是曾進行手術或曾患重病者，亦會因其身體機能恢復力較慢，染疫後體內正氣不易恢復，令病情拖延較久。她強調持續咳嗽、有痰卡在咽喉不易排出、氣管敏感等，均是常見「長新冠」症狀，但因「久咳傷肺」，且易致氣喘無力、疲倦、聲音變小、反覆感冒、面色恍白等，建議患者盡早求醫。

莫昆洋亦謂，持續咳嗽除可影響睡眠和社交，涉及呼吸系統的肌肉亦會因不斷運動，易致相關肌肉痛楚，如胸軟骨發炎和胸肌痛等。

他續說，如在咳嗽同時出現發燒、體重改變、睡覺流汗、呼吸加快以至呼吸困難甚至咳出血，應及早看醫生，「因為不知道身體有否其他細菌感染或疾病，例如肺炎菌感染、肺結核甚至肺癌等。」

可以中藥調養肺腎

至於如何處理「後遺咳」，莫稱，除了按需要服藥外，平日應保養好喉嚨，包括保持身體溫暖、避免飲凍飲，亦可將溫水或檸檬水、川貝、果醋等放於口中含半分鐘至一分鐘，再慢慢吞下以紓緩喉部不適，食喉糖也有一定作用。

劉芷寧則建議康復者，可以中藥調養肺腎，讓身體恢復得更好，平時則維持清淡飲食，如持續咳嗽超過2個月，便應作進一步身體驗查。







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