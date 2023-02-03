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「香港疫情快點結束！」「希望家人朋友身體健康！」「希望可以外出與孫兒飲茶行公園！」這些都是抗疫三年來經常聽到安老院舍長輩的聲音，這些看似簡單的願望，卻道出了疫情期間長輩心靈上需要及與家人相聚的渴望。近年不少新春祝賀活動都受到疫情限聚措施影響而沉寂下來。

筆者與團隊亦在新年前夕收到不少家屬的查詢，希望能安排與家人共度新春佳節，接他們回家過年（Home Leave），甚至與長輩一起參與院舍安排的新年活動，過一個久違了的熱鬧新春佳節。而今年新年，在符合院舍防疫條件下，我們的長者生活社區終於再次舉辦了一場熱鬧且充滿活力的新春慶祝活動！

今年新年，在符合院舍防疫條件下，我們的長者生活社區終於再次舉辦了一場熱鬧且充滿活力的新春慶祝活動。

長幼共融賀新春 佳節分享愛與祝福

這個全院上下都熱切期待的新春慶祝活動，更得到地區的機構參與。除了找到一家餐廳願意提供節日「一人一盤菜」令長輩大快朵頤外，更有邀請了香港學生輔助會來院舍舉行「兔年舞獅賀新春」，這個由平均年齡10歲的小學生組成的舞獅團，位位功架十足，表演行雲流水，一大早便為「迎進生活」注入源源不絕的活力，令長輩看得津津有味，場內氣氛立即熱絡起來。

新春佳節除了醒獅外，當然也少不了傳統環節——財神爺大派利是！我們其中一位住客譚sir早前更自薦擔當財神爺，活動當天與香港學生輔助會的兩位小財神一起為住客送上新年祝賀，大家很快就打成一片，令整個「長者生活社區」樂也融融，這份平等互動的「施與受」關係對於長輩而言的確十分重要，長輩可接受別人的施予的同時，也可以成為施予者，與不同年齡層的人分享祝福和喜悅。

我們其中一位住客譚sir早前更自薦擔當財神爺，與香港學生輔助會的兩位小財神一起為住客送上新年祝賀，令整個「長者生活社區」樂也融融。

長輩可接受別人的施予的同時，也可以成為施予者，與不同年齡層的人分享祝福和喜悅。

盤菜選擇個人化 同桌同餐製造美好回憶

新年的賀年食品對長輩們意義重大，為了令住客們有參與討論膳食的機會，今次更特意在事前先邀請由住客組成的「膳食委員會」了解各款盆菜菜式，其對食物提供意見。經過討論後，為了令每位參與活動的住客都能享用盆菜，我們為不同飲食習慣及吞嚥能力的長輩，準備個人化的盆菜選擇，包括正常餐盆菜、為吞嚥困難長輩而設的軟餐盆菜及素盆菜，希望透過個人化的膳食令大家在佳節下同桌同餐，感受團聚的喜悅。

看到長輩們由活動前期準備、參與討論表達意見以至參與活動，這個過程都深深感受到住客對生活的熱情，在這個長者生活社區，住客不再只是被安排參與活動，而是有份參與決策的角色，提供個人化多元化的選擇，賦予話語權及增加參與度，都令長輩感到被尊重，更能投入院舍生活。

我們為不同飲食習慣及吞嚥能力的長輩，準備個人化的盆菜選擇，包括正常餐盆菜、為吞嚥困難長輩而設的軟餐盆菜及素盆菜。

動物小孩走進院舍 零距離治癒心靈

筆者當天亦帶上悉心打扮的小狗大使Chester同行，雖然Chester已曾到訪多次參與院舍活動陪伴住客，但每次住客們見到可愛乖巧Chester，仍然興奮無比！而是新年活動，Chester更虜獲了同學們的心，締造了一個長輩、小孩、小狗融洽相處的溫馨畫面。筆者早前於專欄文章（以人為本的安老服務：如何幫助長輩追求自我實現，讓晚年生活「老有所學、老有所樂」？）http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/health/oldserver/79901提及過透過創造一個多元化的環境，甚至把安老院舍變成了 「人類的居所」（Human Habitat）當中包含動物和小孩，因為他們的溝通和反應是不能預計，可以帶給長輩種種刺激（stimulation）。從而構成了生活社區，有效地解決長輩常見的三大困境：孤寂 （Loneliness）、無助（Helplessness）及苦悶（Boredom），讓他們更投入院舍生活，營造更精彩豐富的樂齡生活。

透過接觸動物，長輩對小狗感到好奇及感到有陪伴者，零距離治癒心靈。

是次新年活動，小狗Chester更擄獲了同學們的心，締造了一個長輩、小孩、小狗融洽相處的溫馨畫面。







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