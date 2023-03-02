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三月一日起港府全面撤銷口罩令，放寬範圍包括室內、戶外及公共交通工具。高風險地方如醫院、護老院舍等，則以行政指令處理，負責人可要求在場人士、訪客等佩戴口罩。

特首表示放寬口罩令是按實際經濟操作考慮，讓香港「活起嚟、動起嚟、熱起嚟」，增強香港全面復常後的國際競爭力。撤銷口罩令，不少人頓時感到新冠疫情已過，防疫措施也不用著意。

早前本港多名所謂傳染病專家促政府取消口罩令，批評口罩令淪為「形式主義」；更有質疑強制性戴口罩的防疫措施已不合時宜，建議公眾自行決定是否佩戴口罩。

普羅市民如何自己決定戴與不戴？聼本港專家之言，不如看看世界衛生組織（WHO）最新有關COVID-19新冠疫情報告和防疫建議，來得客觀、專業。WHO怎麽說？引述如下：

關於疫情

2019新冠病毒病（COVID-19）是由SARS-CoV-2病毒引起的一種傳染病。COVID-19 「大流行」（Pandemic）仍然是「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），WHO 的COVID-19負責委員會2月底在其定期三個月一次的審查會議上確定，剛剛通過了一個嚴峻的里程碑：截至 1 月 30 日，COVID-19 PHEIC正式跨過了四年的門檻。

顯而易見，期望WHO宣布 COVID-19 緊急狀態PHEIC結束，還需待一段時間，意味著目前肯定不是結束COVID-19緊急狀態PHEIC的時候。

現刻只能說PHEIC是「接近拐點」卻非「接近尾聲」。去年 12 月，譚德塞在新聞發布會上已表示，WHO希望在 2023 年的某個時候，「能有足夠理據公報 COVID-19 不再是全球衛生緊急事件PHEIC。」

關於防疫

預防和減緩傳播的最好辦法是充分瞭解此病和病毒傳播方式，時刻警覺與他人保持至少1米的距離，佩戴合適的口罩，勤洗手或用含酒精成分的洗手液清潔手部，以保護自己和他人免受感染。

當感染者咳嗽或打噴嚏、說話、唱歌或呼吸時，病毒會以液體微粒形式從其口或鼻傳出。若感覺不適，應居家自我隔離，直到康復。

（iStock圖片）

關於疫苗

疫苗能防止感染和傳播？實情是，目前沒有足夠證據來評估疫苗對傳播的影響，因此必須繼續採取公共衛生和社會措施，包括根據COVID-19流行病學和新出現變異株的潛在風險在特定情況下使用各類措施如戴口罩、保持身體距離、洗手、適當通風和採取其他措施。無論是否接種疫苗，個人均應繼續遵從以公共衛生和社會措施建議為前提。

關於口罩

口罩應作為抑制傳播和拯救生命綜合措施策略的一部分並加以使用，僅僅使用口罩並不足以對COVID-19提供充分保護。

為避免COVID-19在社區蔓延，採取一些簡單的預防措施便可降低相互傳染的風險，比如保持身體距離、戴口罩、保持房間通風良好、避開人群、清潔雙手、咳嗽時用彎曲的肘部或紙巾遮擋。所有這些都要做！

COVID-19的未來

世衛組織總幹事譚德塞博士重申：「信息很明確，不要低估這病毒，該病毒已經並將繼續影響著我們，同時會繼續造成死亡。除非我們採取更嚴謹的措施，為人類提供完善的衛生知識和協助，避免各類錯誤信息的散播。」

必須明白，就算宣布 COVID-19 緊急狀態結束，亦不意味著我們已經結束了 COVID-19。毫無疑問，在可見的未來，該病毒仍將是人類和動物體內永久存在的病原體。具體的應對方式只能減輕對我們生活的影響，這是現在和將來必須要做的長期目標。

別人不戴自己戴

沒有口罩令下，有些情況還是建議不要立時棄掉口罩，應予佩戴。

1、因應自己身體狀態，容易染病、抵抗力弱、長期病患者、老人家、幼兒、孕婦、生病中人士，佩戴口罩。

2、在人多稠密的環境，如返工、放工時間的公共交通工具，辦公室、戲院或商場，與自己接觸的人士生病不適時，佩戴口罩。

3、較多病人的地方，醫院、診所等，佩戴口罩。

4、身邊有長者或體弱人士，如護老院舍，院友們體質較為虛弱，戴好口罩可以保護他們，保護大家。

5、春天是流感的高峰期，戴口罩除了可以阻隔新冠病毒，更可以預防其他經由病毒性傳染病傳播，如傷風、感冒、流感等；更有效預防兒童間容易感染的腸病毒，和其他因飛沬傳播的上呼吸道疾病。

放寬口罩令只是政府不再用法律手段強制大家佩戴口罩，不代表戴口罩沒有用或不建議戴。佩戴口罩有一定的防疫作用，普羅市民更應該強化衞生自律意識，不同環境針對染疫風險採取合適的防疫措施。

過去數年戴口罩期間，上呼吸道感染大幅減低，少了傷風咳嗽流感之患， 你唔戴我戴！

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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