收藏文章　

14/03/2023作者:李美怡 Cathy Lee

忽冷忽熱的3月！惹味素菜「羅勒香炒三杯菇」 ，讓味蕾醒神振奮！

#識食 #素食 #食譜 #自己煮 #健康飲食 #飲食 #羅勒香炒三杯菇 #台北 #無肉 #3月 #春天 #天氣忽冷忽熱 #走肉 #倫敦 #氣候變遷 #菇菌 #素食譜

　　台北禮拜天早晚溫差突然有點大，早上做運動的時候才流著汗，晚上坐在客廳中，冷呼呼得急拿出外套來。倫敦以往和暖的三月份，這兩周變天下起雪來，早上醒來窗外鋪滿白雪。南極海冰面積沒有因這兩三年的疫情而紓緩，跟上北極海冰融化的速度，創歷史的新低。

 

　　我們人類，天氣突然變冷，可以添衣；外面下雪了，需要的是暖氣。氣溫上升了，自然地穿清爽一點。升溫到受不了，會忍不住開冷氣。但是，北極熊覺得天氣變熱了，卻沒辦法脫掉那厚厚的絨絨的外套。企鵝們或許發現覓食的路改變了，不知道要怎麼走才可以找到糧食。

 

　　氣候變遷影響的，不只會是要不要買冬衣，和要不要吃冰條的問題；而是，對食物鏈和能源供應等，隨之帶來的整體影響。試想一下，冷天開的暖氣，熱天開的冷氣，是怎樣來的？然後，動物包括雞、牛、豬等遇上忽冷忽熱的天氣，會不會生病？會不會影響產量？再想一下，天旱淹水會不會打亂農作物的收成？飼料的供應？想到這裡，你大概會明白說，這，並不是冷一下多穿衣，熱一下開冷氣，這麼簡單的吧？！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

更多李美怡 Cathy Lee文章 ›

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

你可能感興趣
#識食 #素食 #食譜 #自己煮 #健康飲食 #飲食 #羅勒香炒三杯菇 #台北 #無肉 #3月 #春天 #天氣忽冷忽熱 #走肉 #倫敦 #氣候變遷 #菇菌 #素食譜
最新文章
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
聚焦兩會
大國博弈
More
Share