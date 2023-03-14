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台北禮拜天早晚溫差突然有點大，早上做運動的時候才流著汗，晚上坐在客廳中，冷呼呼得急拿出外套來。倫敦以往和暖的三月份，這兩周變天下起雪來，早上醒來窗外鋪滿白雪。南極海冰面積沒有因這兩三年的疫情而紓緩，跟上北極海冰融化的速度，創歷史的新低。

我們人類，天氣突然變冷，可以添衣；外面下雪了，需要的是暖氣。氣溫上升了，自然地穿清爽一點。升溫到受不了，會忍不住開冷氣。但是，北極熊覺得天氣變熱了，卻沒辦法脫掉那厚厚的絨絨的外套。企鵝們或許發現覓食的路改變了，不知道要怎麼走才可以找到糧食。

氣候變遷影響的，不只會是要不要買冬衣，和要不要吃冰條的問題；而是，對食物鏈和能源供應等，隨之帶來的整體影響。試想一下，冷天開的暖氣，熱天開的冷氣，是怎樣來的？然後，動物包括雞、牛、豬等遇上忽冷忽熱的天氣，會不會生病？會不會影響產量？再想一下，天旱淹水會不會打亂農作物的收成？飼料的供應？想到這裡，你大概會明白說，這，並不是冷一下多穿衣，熱一下開冷氣，這麼簡單的吧？！







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