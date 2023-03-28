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春季風輕細雨，濕度偏高。所謂「春困秋乏，四季如夢」，春困雖不是病，但睏起來要人命。「春困」是指因氣候轉暖而潮濕，季節交替間給人體帶來的一系列生理變化，主要讓人感到疲乏、頭昏欲睡、四肢乏力、食欲下降、大便不爽等等。註冊中醫温愛詩博士指出，春困症狀嚴重時更可能出現注意力不集中、情緒低落，影響力日常生活質素及工作效率。

春夏養陽恢復精神

温博士表示，春困並不是甚麼病，是人體生理機能隨自然季節變化和氣溫高低，而發生相應調節的一種短暫生理現象，一般人可自動調節回復正常。春季時人體會產生大量褪黑素，而恰恰褪黑素可促進睡眠，所以容易嗜睡而倦怠。從中醫學角度，春天濕氣重，若陽氣不足而被濕邪侵犯，脾虛濕困，便會導致嗜睡疲倦，肢重乏力，腸胃不適等一系列症狀，稱之爲「春困」或「濕困」。一般而言，只需在飲食上稍作調整，加上適當運動鍛鍊，使大腦保持清醒便可，不需要尋醫求診。

飲食以「健脾去濕」爲主

温博士指出，濕為陰邪，容易阻礙人體氣機的升降出入；而脾主運化，喜燥惡濕，若脾為濕邪所困，則運化失常，繼而出現倦怠乏力，腹滿腹脹，不思飲食等。濕邪困脾是導致春困的主因，故爲防濕困，春季飲食首重健脾去濕。日常可利用一些具有健脾益氣、利水去濕功效的食材或藥材作爲輔助食療，可有效減輕春困帶來的主要症狀。例如茯苓、白朮、赤小豆、生薏米、炒扁豆等利水袪濕，可多作春季湯療材料；太子參、蓮子、黨參、北茋、五指毛桃、陳皮、淮山、小米、枸杞、大棗等健脾益氣，可助去濕。也要注意避免多食「發物」及生冷食物。

袪濕醒神食療推介

三花解困茶

材料：金銀花6克、杭白菊5克、玫瑰花5克、枸杞5克

做法：將所有材料洗淨，放入保暖壺內，加入適量熱水焗20分鐘即可，可根據個人喜好調入冰糖

功效：清熱解毒，疏利咽喉，清肝明目，理氣解鬱，可以預防和緩解春困

註冊中醫師温愛詩博士簡介

香港註冊中醫，中醫皮膚專家，中醫嶺南皮膚病流派傳人，養生美食設計策劃。香港大學中醫全科學士及中醫（針灸）碩士，廣州中醫藥大學醫學博士（皮膚科）。多次擔任香港大學校友會餐廳及著名機構養生美食盛宴之全權策劃及演講，崇尚『藥食互補』、『寓養與食』，帶領極緻品味美食養生新潮流。







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