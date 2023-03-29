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瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）是香港第8大癌症、非何傑金氏淋巴癌（NHL）中最常見的類型之一，但有4成患者接受現時通用標靶藥及化療療法無效或出現復發。

組織盼本港公院能盡快採用新療法作為一線療法（冼偉倫攝）

有醫生表示，醫學界去年發現加入抗CD79B抗體藥物複合體、配合標靶及化療藥的雙標靶治療，能有效減低患者復發機率約27%，目前已被多國採用為抗癌一線療法。

據醫管局資料顯示，2020年有1,068名NHL新症，另有397人死亡，兩者均在本港癌症排行第8。血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜指，DLBCL佔整體NHL患者約3至4成，香港每年有多達400宗新症，且屬於侵襲型的高惡性淋巴癌，不論老少均有機會患上，若不接受治療，存活期中位數不足1年。

他指，早於20多年前已有DLBCL患者的一線治療方案，即使用抗CD20標靶藥配合化療，雖然效果顯著，但仍有高達4成患者的治療會無效或出現復發，且大部分在首2年間復發。雖然復發患者可採用二線化療、自身骨髓移植或其他免疫治療應付，但成效不彰，復發患者存活期中位數更只有1年。

副作用相若 剛確診病情重適用

廖崇瑜醫生透露，去年醫學界發現在現行治療方案上，可加入抗CD79B抗體藥物複合體協助治療，其作用是識別B淋巴細胞上的CD79B抗原後與之融合，在複合體進入癌細胞後釋放具細胞毒性的藥物，直接殺死癌細胞。他指新療法的副作用與現行化療等相若，即白血球減少、貧血、噁心等，但使用的化療針藥可從3種減至2種。

他續指，新療法已獲歐洲藥品管理局、加拿大衞生部等及多個專業團體認可為DLBCL一線治療方案，可用於剛確診、病情較重的DLBCL患者身上，相對傳統療法的復發風險降低27%，期望本港公院能盡快採用作為一線療法。







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