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小朋友發燒，家長自然憂心。有醫生指，輕微發燒是正常生理反應，家長毋須急於讓小朋友服藥降溫，並應留意發燒後有否伴隨其他症狀，如有嚴重頭痛或嘔吐，便要留神是否腦部受感染，及早求醫對症下藥。

另外，不少人慣以額探或耳探量度體溫，惟6個月以下嬰兒因耳孔較細，額探亦易低估真正體溫，應改用肛探最為合適。

輕微發燒患者未必需服用退燒藥，醫生建議可用冰袋等紓緩不適。

發燒原因多樣，找出病源最為關鍵。消委會早前找來香港醫委會的蘇睿智及陳以誠醫生，講解發燒成因。蘇指，當身體受細菌及病毒感染，免疫系統便會「激活」並提升體溫，以強化免疫細胞工作能力，「當體溫稍高於正常水平，有利白血球等免疫細胞殺滅入侵身的細菌或病毒。」而病人發高燒時，或有反常「寒冷」的感覺，相關感覺會引起顫抖，引起肌肉收縮產生更多熱能以提高體溫。

接觸式溫度計 較準確

蘇指，因輕微發燒是正常生理反應，患者未必需服用退燒藥，建議可用冰袋、風扇及保持室內空氣流通等方式，紓緩發燒引起不適。惟若發燒時伴隨其他症狀，且發燒程度嚴重、原因不明，便應盡快求醫，他指︰「如有嚴重頭痛或嘔吐，要小心或是腦部受感染。」

至於探熱，亦有講究。陳解釋，身體各部位會有不同溫度，愈接近核心，如肛門、口腔、耳膜等的溫度，會較腋下、額頭等表面部分高，「一般而言，耳膜或肛門溫度介乎攝氏37.5至38度便屬輕微發燒，高於38度便是發燒，如高於40度便屬高燒。」

陳指，接觸式溫度計如口探、腋探或肛探計，整體準確度較高，但對病人騷擾較大；非接觸式溫度計如耳探、額探等因毋須患者配合，使用彈性較大。惟額頭表面暴露於開放環境，溫度易受影響，耳探式溫度計亦要正確放入耳道才能得到準確讀數，「6個月以下的初生嬰兒耳溫對核心體溫反應較弱，且其耳道亦太細，難以準確量度，額探亦可能低估真正體溫，故建議為初生嬰兒以肛探量體溫。」

運動洗澡進食後 應待30分鐘才探熱

陳補充，肛探應按產品說明書指引，將適量潤滑劑塗在體溫計尖端，再輕輕放入肛門處約1.3至2.5厘米，若感阻礙應立即停止推入，相關溫度計縱有保護套，之後亦不宜再用於口探或腋探。他續指，因運動、洗澡及進食後體溫或較正常高，應待30分鐘後再量度，而因各人身體狀況不同，建議可在身體良好時恒常量度體溫，以作為日後「發燒」水平參考。

至於採用口探者，醫生建議可將溫度計置於舌下較後位置，以適當力量壓著。腋探者應確保腋下乾爽，量度時要置於腋窩深處，且要夾緊免留下空氣。耳探者量度時可稍將耳朵向後或向上拉，令耳道變平直，更易測量紅外線訊號。額探者則要確保額頭無汗水、毛髮或化粧品遮擋。







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