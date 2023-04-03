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好友問：有白頭髮點算呢？能否吃些甚麽由白變黑？

首先，一般人到了一定的年齡，都會有白髮的情況，那是正常不過的情況。人體合成黑色素的細胞（以一種胺基酸 「酪胺酸」為原料），在三十歲打後每十年耗損8%至20%。50至59歲是白髮的快速生長期，大概有50 %的50歲人士，整個頭已有超過一半是白髮。白髮也未必是年老的象徵，有些人早到十幾二十歲已有白髮，早年白髮可能受到遺傳因素很大的影響。

我們先要弄清「治療」和「改善」 兩個概念。「治療」意思是說，令成頭白髮回復黑髮的狀態。「改善」是放眼在預防或令白髮生長的速度放緩。先說「治療」，究竟有沒有治療白髮的藥物呢？答案是：無「藥」可醫。即是説，暫時還未有科學研究證實有藥物/營養補充劑可以服食完之後，會令白髮人變回黑髮人。其實當人體的黑色素細胞耗損了，白髮是比較難逆轉的，這也解釋到為甚麼抆掉拔掉一條白髮，生出來的仍然都是一條白髮，那是因為內裏的黑色素細胞缺少了，所以在那個位置生出來的頭髮，就只會是白髮。

（iStock圖片）

我們也聽過的中醫食療如黑木耳、黑芝麻、黑豆、 黑米、桑椹、枸杞、何首烏等對頭髮有益，那都是基於「腎精不足」「腎藏精，其華在髮」的理解去以補腎的方法應對問題，但其實著眼點是放在「改善」（即預防／減緩白髪生長）而非「治療」，目前來說，未有足夠顯著性的統計學數據去證明吃某種藥物能夠將已出的一頭白髮逆轉成黑髮。換句話說，暫時未有中西藥物可以保證可令白髪自然地慢慢變黑或者立即變黑，瞬間「得咗！」的效果只能發生在染髮劑上（但市面染髮劑質素非常參差，消費者要有智慧選購，之後再詳談）。

（iStock圖片）

以上提到的中醫裏的補腎食療，舉黑芝麻和黑豆為例，前者能令頭髮光澤，後者能幫助到某幾種甩頭髮情況，都是對頭髮好的，但對於白髮，我們要明白，它們極其量只能改善而非治療。又，何首烏一定要小心服用，尤其是肝臟不太好的人，不能自行亂服坊間含有何首烏成份的中成藥，一定要找專業的中醫師。比較謹慎和有經驗的中醫師，在開何首烏方劑的時候，一定會問清楚病人有沒有肝臟的疾病，例如乙型肝炎，因為何首烏有機會能令已有肝病的人士肝細胞反應異常，長期服用的話，容易引發脂肪肝或肝靜脈阻塞。







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