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都市人生活繁忙，加上飲食不定時，故不少人會服食營養補充劑，盼改善健康。有營養師指，各種營養補充劑適合服用的時間不同，例如維他命B雜宜在早上吃；鐵丸則宜在飯前1小時或飯後2小時吃。另提醒進食補充劑要留意會否與其他藥物產生相互作用，例如維他命K會降低薄血丸藥效，鈣片亦會影響甲狀腺激素或抗生素吸收，故應先諮詢醫生等專業意見。

營養師李炫蓉

尚營坊營養師李炫蓉指，營養補充劑種類繁多，適合服用的時間各有不同，其中脂溶性維他命如維他命A、D、E和K、綜合維他命和魚油，均建議隨餐服用，因同時吃相關補充劑和含油食物，有助促進吸收；而維他命B雜則宜在早上吃，因有些人服用後會較精神，若在睡前吃或影響睡眠質素。

勿以補充劑 取代健康食物

她續指，胃酸有助吸收碳酸鈣，故碳酸鈣應隨餐服用，檸檬酸鈣則無分飯前或飯後吃；而鐵丸宜在飯前1小時或飯後2小時服用，且要避免同時吃鈣補充劑和高鈣食物，以免影響吸收，但空腹一段時間後才吃鐵丸，亦有機會導致腸胃不適。至於近年深受追捧的益生菌，服用時間則視乎產品而定，因有些產品含特殊表層，飯前吃可吸收得更好。惟李強調，若發現空肚吃營養補充劑會胃痛，即使或影響吸收，也應調節服用時間。

李表示，如保持飲食均衡和良好健康習慣，一般人未必要服用營養補充劑，且絕不建議用營養補充劑取代健康食物，除非是處於特殊階段或有特別飲食需要的人士，如備孕、懷孕和哺乳期女士可服用葉酸、碘和鐵補充劑，以保護兒童神經和血管，助嬰兒大腦和神經系統發展，及預防貧血和嬰兒體重過輕；月經量過多的女士則可適當補充鐵質；骨質疏鬆患者及高風險人士亦可吃鈣片；素食者應吃身體較容易缺乏的鐵、維他命D和B12；而長者及病人一般牙力和胃口欠佳，容易飲食不均衡，故可吃綜合維他命，補充鈣、維他命D6和B12。

維他命K 降低薄血丸藥效

惟要留意補充劑會否與其他藥物產生相互作用，例如維他命K會降低薄血丸藥效；鈣片亦會影響甲狀腺激素或抗生素吸收。至於營養補充劑服用量則因人而異，建議諮詢醫生、藥劑師或營養師，但可留意美國國家衞生院提出的可耐受最高攝入量，例如每日最多可攝取3,000微克維他命A，因過量食用會引致頭痛、損害肝功能、降低骨骼強度和增嬰兒缺陷風險；吃太多維他命B亦會損害神經系統；過多維他命C更會導致腹瀉和腎結石；攝取過量鐵質則會作嘔和損害肝臟等器官。

營養補充劑的儲存亦有學問，李炫蓉建議存放於乾爽陰涼處，以減少受潮和變質，一般不用放入雪櫃，最重要是留意產品本身的說明和建議。







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