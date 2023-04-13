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最近世界衛生組織（WHO）及香港衛生防護中心分別就新冠病毒及流感等傳染病，發出新一期評估報告。

過去28天新增最多確診病例的國家為美國、俄羅斯、韓國、中國和日本。世衞認為由於許多國家減少檢測及出現延遲報告的情況，目前2019冠狀病毒病呈報病例的數字低估了真實的情況，相關數據應審慎解讀。

最新監測數據顯示，香港本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，並超越基線水平，顯示香港已踏入流感季節。流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。

隨著香港繼續面對COVID-19大流行的挑戰，流感病毒與引致2019冠狀病毒病的病毒亦可能於冬季流感季節同時傳播。因此，為減低對市民健康的影響和對醫療系統構成壓力，便需要積極預防，減低兩種病毒變異的機會。

圖1的2019-2023流感樣病例比率比較顯示，目前流感的病發求診個案已超過2019年同期，而圖2的新冠病毒過去半年有效繁殖數顯示在復活長節假期完結後，其繁殖傳播率有上升的趨勢，從過去半年少於1飆升至假期完結後接近3。

圖1：2019-2023流感樣病例比率比較

（圖片來源：衛生防護中心）

圖2：新冠病毒過去半年有效繁殖數

（圖片來源：香港大學公共衛生學院）

分辨普通感冒、流感、新冠病毒症狀

1、普通感冒

主要表現為鼻部症狀，如打噴嚏、鼻塞、流清水樣鼻涕，也可出現咳嗽、咽癢、咽灼熱感，2-3天後鼻涕變稠，並可伴有咽痛、流淚、味覺減退、聲嘶等，一般無發熱等全身症狀，少數患者可有低熱。一般不需要治療，感冒本身為自限性疾病，一般1-2周就能痊癒，期間需要多喝水、注意休息。

2、流感

是由流感病毒引起的呼吸道傳染病。具有高度傳染性，傳播速度快，可在人群中引起流行，主要通過飛沫傳播。

健康的人患上季節性流感後，通常會於2-7天內自行痊癒。病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

咳嗽多是嚴重和持續時間較長，但發燒和其他病徵一般會在5-7天內自行減退。然而，免疫力較低的人士或長者一旦染上流感，可以是嚴重的疾病，並且可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。

3、新冠病毒

主要傳播途徑有呼吸道飛沫傳播和密切接觸傳播。以發熱、乾咳、乏力為主要表現，部分患者以嗅覺、味覺減退或喪失為首發症狀，少數患者伴有鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、肌痛和腹瀉等症狀。

表1和表2概括了普通感冒、流感和新冠病毒的病因病況對照比較，如有不適，除了個人用快測分辨感染了何種病毒外，也好對自己病情有所瞭解，避免過度緊張。

表1：各類傳染病具體病情比較

表2：各類傳染病病徵比較

根據衛生防護中心有關流感的防治建議，該等建議也適用於預防其他流行性傳染病如新冠病毒病：

一、治理方法

• 充足休息和多喝水。

• 若出現流感病徵，不應上班或上學。如果病徵持續或惡化，應立即求診。

• 抗生素是治療細菌感染而非病毒感染的藥物，服用抗生素不能治癒流感或加快痊癒。

• 抗病毒劑能減輕病情和縮短患病時間，但必須經由醫生處方才可服用。

二、預防方法

1、季節性流感疫苗接種

• 疫苗能安全和有效地預防季節性流感和其併發症。

• 流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。

2、保持良好的個人衞生

• 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

• 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，使用酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

• 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻。

• 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

• 保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。

3、保持良好的環境衞生

• 經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。

• 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物。

• 保持室內空氣流通。避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。

警惕「危險信號」

感冒、流感、新冠這三種傳染病都存在一定風險，可能發展成重症，或誘發其他更為嚴重的疾病。不管甚麼原因，若症狀嚴重、不能緩解，或出現以下情況，都要趕快就醫：

• 高燒不退超過3天

• 胸悶胸痛心慌呼吸困難極度之力

• 劇烈頭痛說胡話意識喪失

• 慢性病病情惡化或指標失轉化

年老體弱多病的人群，免疫系統衰弱，提防呼吸道傳染病向重症轉化。如果程度接近輕症，在家治療護理的方法都是類似的：對症用藥緩解症狀，多休息多喝水。

需要注意的是，不管是普通感冒、流感還是新冠，不要多種藥物混服，用藥前注意查看藥物成分是否有重合，按照醫生囑咐或規定計量服用，切勿超過合理的劑量範圍，更不可囤積不必要的藥物。

至於中醫中藥如何防治流感等病毒病，下回談。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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