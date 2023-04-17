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不少人在一日三餐外，因肚餓或滿足「口痕」而吃小食，有營養師表示，除非三餐時間相距太遠，否則不需要特別「加餐」，如真的要吃也應留意每個食用分量不多於100卡路里，小食所含脂肪和糖份亦應保持每百克不多於3克和15克，同時盡量選擇無添加的食品。另外，即使以水果當作小食，也要注意糖份，勿吃過量以防「增磅」。

營養師張穎心

家營營養中心營養師張穎心表示，基本上在一日三餐正餐加水果，已不需要額外添加小食，但如三餐時間相隔太遠，餐與餐之間或需加一些小食，以免會肚餓。

每日分量 不宜超200卡路里

不過，她提醒每日進食的零食熱量總攝取量，不應多於每日總熱量1成，「以每日建議攝取熱量為2,000卡路里計算，即小食所佔熱量約200卡路里，如每日吃2次小食，即每次建議不多於100卡路里。」

對於如何選擇小食，她提醒要特別留意脂肪含量和糖份，兩者都是愈低愈好。她指世衞建議每日應攝取最多25克糖，過量攝取很易令體重增加，故選擇食品時最好每100克小食的糖份不多於15克，低過5克便最理想。她續說，除了小食的總脂肪含量外，也要留意飽和脂肪含量及是否有反式脂肪，因兩者都可能提升壞膽固醇水平，故應選擇每100克的脂肪含量低於3克的小食。

蔬菜水果片 慎防添加糖鹽

小食種類方面，她建議選擇水果乾或蔬菜乾，因這些蔬果乾含有膳食纖維，有助延長飽肚感，而且相對餅乾或糖果的熱量和脂肪含量較低。不過，部分小食貌似健康，實際上很易令人「中伏」，她舉例，不少人以為蔬菜水果製成的脆片較健康，其實這些食品可能經過油炸，或添加糖或鹽；也有標榜無糖的餅乾，在製作時加入大量牛油，導致脂肪含量較高。

部分人認為將小食換成水果會較健康，張穎心認同水果比其他小食健康，但進食時也要注意新鮮水果帶有天然果糖，每日建議攝取量僅是2個中型水果，吃過多水果同樣會因攝取過多果糖而致肥。







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