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隨著疫情過去，生活日漸復常，之前因疫情而暫停訓練的跑友們，也陸續回歸了。

筆者留意到，於疫情過後，多了一些個別人士，他們通常會於晚上9點後才到運動場做運動（慢跑或步行），可能因為9點後較少人使用運動場，有較多空間自由活動。但筆者發覺他們防盜意識薄弱，隨便把隨身行李放在運動場跑道旁邊，或放在觀眾席座位上便開始運動，這樣便容易被小偷有機可乘了。

近日留意新聞報導，有市民信用卡被盜用，而銀行雖然知道賊人已經被捕，證明簽賬並非卡主所簽，但仍以卡主「嚴重疏忽」為由，要求被盜信用卡市民償還簽賬，而且數目以幾十萬元計，直至現時仍未能解決問題，連金管局也未能幫忙解決，無端端惹禍上身。

回想幾年前，筆者有一親身經歷，話說某一晚，因為要到九龍某運動場帶訓練班，筆者一貫習慣早到，並會先行自己練跑，之後才帶訓練。當晚大約6點左右到達運動場，換衫後把隨身行李放在運動場跑道旁邊的儲物櫃，以密碼鎖頭鎖好儲物櫃便跑出街外，大約7點跑回運動場，開櫃提取乾衫替換，再鎖好儲物櫃便開始帶訓練班。

直至晚上9點半左右，當時已經完成訓練班，正在步行前往地鐵站途中，查看手機發現有幾個同一號碼的未接來電，於是隨來電打出電話，接聽電話的人表示他是某間銀行，因為見到筆者有幾單不明簽賬，所以來電查詢。筆者立即檢查銀包，發現在眾多銀行卡中，少了兩張不同銀行信用卡，於是立即通知對方有關失卡，並表明自己當晚自6點開始，直至9點都在運動中，未有使用信用卡，並要求立即停止此卡，也會盡快到警署辦理報失手續。之後又打電話到另一間銀行，通知他們有關失卡事宜，要求立即停用此卡，並會報警處理。

於是漏夜到運動場附近警署報案，通知有關信用卡被盜事宜，已經通知有關銀行截卡，在警署領取報案編號，並通知上述兩間發卡銀行。之後不斷與這兩間銀行溝通，保持聯絡。根據兩間銀行資料顯示，筆者每張卡都有三單簽賬被批核，合共被盜用了六萬多元。最後還是要再次到警署報案及錄取口供，再把口供影印，轉寄給兩間銀行，擾擾攘攘大約兩個月，才收到兩間銀行通知，查明信用卡簽賬與本人無關，毋須負上任何責任，筆者這時才能鬆一口氣。回想當晚在儲物櫃取回行李時，完全沒有發覺密碼鎖曾經被打開，也由於卡片套有多張卡，很難發覺少了兩張，如沒有銀行電話通知，可能要遲幾天收到信用卡簽賬通知時才發現失卡，那時遲了截卡，未必能夠脫身。

筆者使用的卡片套內有多張卡，只被取走其中兩張，若非銀行通知，未必能夠及時發現。（圖片由作者提供）

自此以後，筆者使用運動場儲物櫃，必定會以雙重保障，會用有鎖匙的鎖頭鎖櫃 （不再用密碼鎖頭），並會同時使用硬幣鎖櫃，實行雙重鎖櫃，增加開櫃麻煩，減少以「取易不取難」心態的賊人光顧。也會於每一期訓練班開始的通告，提醒每位參加者，使用此雙重保障免招麻煩，尤其是現在銀行會以 「嚴重疏忽」為由，責任由卡主自負，更應加倍小心！

被盜信用卡惹麻煩，不如先行做多少少工夫，免卻之後一身蟻。總之，和預防勝於治療道理一樣！

使用運動場儲物櫃保管財物，最好使用上面儲物櫃本身的功能，入一個五元硬幣拔走鎖匙，再加下面自備的鎖頭鎖門，實行以雙重鎖，保障自己的財物。（圖片由作者提供）

有些儲物櫃是沒有提供硬幣鎖門，那麼便要使用較堅硬，保護力較高的鎖頭。（圖片由作者提供）

鎖好儲物櫃之後，應該有兩條鎖匙，記得要好好保管，若遺失了也有些麻煩手續才能取回櫃內財物。（圖片由作者提供）

記得要隨身帶備五元硬幣，放入此位置，才能拔走儲物櫃鎖匙。（圖片由作者提供）







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