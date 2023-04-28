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40多歲的阿成見本港疫情後慢慢復常，本想多些除口罩吸多一些新鮮空氣。但這時才發現因疫情期間多留在家中工作，偶爾外出時也戴著口罩，所以甚少護理自己皮膚，到現在除口罩見人時，同事問自己是否生病，或這陣子是否睡眠不足。阿成覺得奇怪，自己明明沒有不妥，為何同事會覺得自己生病？阿成後來認真留意鏡子中的自己，才發現自己面中間俗稱蘋果肌的位置有凹陷情況，令眼下位置不夠支撐而顯得暗灰色，外觀就顯得較實際年齡老及沒有精神。

阿成想盡快改善這情況，增加自信，所以經與醫生商討之後決定以注射透明質酸來改善蘋果肌凹陷問題。透明質酸是其中一種常用的填充劑，可用來改善面部輪廓（如蘋果肌、鼻子和下巴形狀），令本來凹陷或不夠飽滿的位置變回理想狀態。當注射於面頰較高位置的話也可增加面部拉提效果，另外透明質酸也可減少臉上的皺紋和補充水份等，除醫美程序外，透明質酸注射也可用於治療其他疾病（如關節退化）。

圖片來源：Unsplash

應用於醫美程序的透明質酸方面，市面上有很多不同產地／品牌的產品，產品各自有不同特性。進行注射前，應跟醫生有充分的溝通，了解自己實際需要。有些人只知道自己想外觀上更顯年輕，但並不明白自己面部哪些位置出現問題，哪些地方需要改善。醫生會分析面部輪廓問題，然後預計需要多少分量的透明質酸以達到理想的效果，得出合理期望和共識之後才開始注射就可大大減低誤會。注射透明質酸治療過程是相對簡單和安全的，一般需時不長。治療過程中醫生會用針或導管將透明質酸注射到需要的位置，因效果亦即時可見，醫生可因應當時情況加以調節注射用量和位置以達到更理想效果。在注射過程中可能會引起疼痛或不適，注射之後也可能會引起發紅，瘀青或腫脹，而腫脹程度取決於注射的分量和使用產品的特質。如果有副作用或任何不如預期的效果時，醫生可以注入透明質酸酶溶解注射了的透明質酸，令面容回復注射前模樣，使治療更安全。

注射皮膚填充劑前應與醫生商討清楚，因注射後有機會出現痛楚、紅腫、瘀青，或對填充劑物料敏感及傷口感染。若注射位置觸碰到神經線和組織，亦可能導致神經痛，最極端的副作用是，當透明質酸被注射到血管內的話會阻塞血液流通，有機會令表皮壞死甚至影響視力，所以接受注射程序前必須與醫生多溝通，了解風險。







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