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嚴重哮喘患者發病率及死亡風險均較高，專家建議患者對症下藥、自我管理及改善生活習慣等減低風險。

持續咳嗽氣喘或是哮喘發作，現時香港估計有逾40萬名哮喘患者，每年平均有70至90人死於哮喘病發，其中20至30人更是死於精壯之年，即15至44歲。有呼吸系統科專科醫生指，5至10%哮喘患者有嚴重哮喘，即使用大劑量藥物也不能控制病情，他們的2年死亡率較一般人高2.3倍，病情加重機會更比其他患者高5至6倍，約3至4成人因此患抑鬱。

醫生建議患者透過對症下藥、自我管理等策略助控制病情。

呼吸系統科專科醫生石嵐軒解釋，哮喘泛指過敏性支氣管長期發炎，支氣管在病發時會因發炎加劇變得腫脹、積有痰液等，引致呼吸困難。每年約10%兒童及5%成人出現哮喘病徵，包括持續或反覆咳嗽、喘鳴等，尤其於晚間、轉季時更易發作。

痛苦難耐 3至4成患者抑鬱

嚴重哮喘則佔哮喘患者約5至10%，即使使用大劑量吸入性皮質類固醇，再配合第2種控制藥物和/或口服皮質類固醇治療，病情仍會不受控，例如因病情持續不能安睡等；危險因素包括肥胖、吸煙等。

去年有法國研究分析逾1.6萬名哮喘患者的健康，其中739名患嚴重哮喘，研究發現，嚴重哮喘患者2年死亡率較一般人高2.3倍，65%人曾因急症入院及住院。另有研究顯示，嚴重哮喘患者發病率及死亡風險均較高，病情加重機會是輕/中度哮喘患者的5倍。此外，據臨床觀察，約3至4成嚴重哮喘患者更會因病情痛苦難耐，受抑鬱困擾。

其實患者只要及早跟從3大策略，便可降低相關風險。石說，第一策略為對症下藥，患者應按醫生指示使用能迅速發揮效用的吸入性藥物，若病情嚴重則可同步使用口服藥，如口服類固醇，惟口服類固醇有逾20種副作用，包括增感染風險、心血管疾病等，且使用劑量愈高，併發症風險愈高，故需長期服藥的嚴重哮喘患者可考慮用生物製劑，以減少對類固醇依賴。

醫生教3大策略 減風險

第二策略為自我管理，定期撰寫哮喘日記和進行哮喘控制指數測試（ACT），了解自己病況；亦宜在病情沒發作時，利用最高流速計量度呼氣量正常值，並在不適時早晚量度數據和對比紀錄，若讀數相差愈大，代表病情愈不穩定，有助及早發現哮喘惡化。最後一個策略則是從生活入手，避免吸煙、每周清洗毛公仔殲滅致敏原等。

6旬馮先生為嚴重哮喘患者，每年出入醫院8至10次，最嚴重時持續2至3年要每周覆診。他形容發作時猶如溺水不能呼吸，甚至曾暈倒，「好似個計時炸彈咁，好抑鬱焦慮，諗過輕生」。幸使用生物製劑、多做運動後，已幾乎完全康復，笑言獲第二生命，籲其他患者遵從醫生指引並做好本份。







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