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側臥，相信是很多朋友習慣的睡眠姿勢，但是，不可不知，這個小小的習慣，隨時會為你帶來困擾和痛苦的肩周炎，Bonnie便是其中一人。

Bonnie急著約見，我見她面容晃白帶灰，精神不振，馬上為她把脈，觸診後感覺Bonnie的手冰冰涼涼，我關心地說：「體內寒氣重，要加衣噢。」

Bonnie點頭，並說：「我就是這個問題令我極度困擾，皆因肩痛得厲害，就連穿衣或脫衣服都不便，所以乾脆少穿也罷，但這種天氣，在日間單薄仍可應付，但當入夜就會覺得太凍，愈凍肩膊就愈痛。這還不止，這個疼痛晚間更劇烈，難得可以捱到入睡，又不知何解會痛到醒，醒了又難以再次入睡，一直捱痛到天亮。在心不甘，情不願底下出門上班，這個痛楚嚴重影響到我日常生活，皆因很多動作都做不到。而且這個疼痛令我很煩心，反反覆覆的發作，貼膏藥，擦藥油，統統試過，可惜肩痛仍然無法遠離我。我並沒有跌碰踵傷，何解突然肩痛難擋？我又不足五十歲，沒理由會五十肩。究竟我出現了甚麼問題？」

經詳細診斷後，我答：「你確實是患上肩周炎，又稱五十肩。五十肩一詞是古人指大概五十歲左右便會出現肝腎衰退，肝主管筋（軟組織），腎主管骨，肝腎皆虛，筋骨衰退，於是乎便會出現肩周炎。但肩周炎並非五十歲人士的專利，現在，十多嵗年輕人患上肩周炎多的是，這就是古人與現代人的分別。我們可以理解，導致肩周炎的原因如下：

1. 肝腎衰退。

2. 寒氣。

3. 慢性勞損。

4. 頸椎病。

5. 寒背。

6. 側臥。

7. 脾虛。

8. 急性外傷（如：拉、跌、碰傷等）。 」

Bonnie 驚訝說：「吓！側臥都出事？」

我答：「當然，側臥就是將上半身的重量往一側壓，而最受力的就是被壓一側的肩胛和肩周圍組織，加上，上朮除了第八項外，其餘七項你都有份，所以肩周炎的出現，也是無可避免的事。」

《她的私生活》劇照

Bonnie 扁嘴說：「我一向都是習慣側睡，仰臥是無法入睡的。」

我答：「最理想的睡姿是仰臥，若果非側臥不可，也要用枕頭去承托住胸腔，避免胸腔所有重力壓迫到單邊肩關節上。」

Bonnie 點頭示意明白，並問道：「那麼現在肩周炎疼痛可以怎樣處理？」

我答：「針灸。

針刺：肩三針、陽陵泉和三陰交等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘。」

Bonnie 續問：「那些肝腎衰退、寒氣、慢性勞損和脾虛等問題……」

我答：「一併處理。」

Bonnie 微笑：「那我就放心了。」







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