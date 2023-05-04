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上月開始已踏入流感季，身邊又開始多人患病了。過去三年，大家對於增強免疫力之飲食及營養補充劑，有更多認識。增強免疫力之餘，能夠避開削弱免疫力的食物，就更加相得益彰。

（圖片由作者提供）

可能削弱免疫力的3類食物

1.夏日凍飲（含添加糖）

出外夏日溫度過高，買一杯凍飲降溫，實屬平常。不過，如果這杯凍飲含添加糖的話，這段時候就要小心了。添加糖在飲品內被身體吸收速度特別快，所以會導致血糖飆升，與此同時會增加速炎蛋白素因子，削弱了免疫能力。若果你是糖尿病患者的話，這個負面影響幅度會更甚。另外，高血糖亦抑壓白血球細胞，減低了免疫系統對抗感染的能力，與此同時，添加糖亦改變了腸道菌群，削弱了身體對抗外來感染。事實上， 2021年就有一項研究報告指出，糖尿病患者似乎對Covid 19病毒感染風險較高，這可能由於長期血糖不穩，導致免疫系統失調。不過，別以為這只是糖尿病患者的問題，事實上， 2016年就有一項研究於健康人士，結果同樣指出，短期驟增血糖，與免疫系統失調扯上關係。

2.燒焦肉（例如叉燒）及加工肉（如煙肉）

當肉類及加工肉高溫煮熟、煎炸或燒烤之後，會釋放一組物質名為晚期糖基化終產物（AGEs）。這些物質是於高溫烹調時候，例如含高脂肪的肉類，或於油炸或高溫燒烤環境之下，當中所含的糖份與蛋白質及脂肪產生反應因而釋放出來的。若進食過多AGEs物質，會導致炎症，破壞腸道菌群，耗盡身體抗氧化機制，以及損壞免疫細胞。

另外，加工肉例如午餐肉、煙肉、腸仔等亦屬於高鹽食物，研究顯示，高鹽可抑壓抗炎機制，改變腸道菌群，抑壓正常免疫系統反應等， 於病毒傳播季節也應減少進食。

特別要注意的食物，包括燒焦了的叉燒、脆皮雞、脆煙肉、炸熱狗腸等。

3.某些雪糕或乳製品（含某些乳化劑）

我在本專欄也提過多次關於乳化劑的，特別於七年前亦提過乳化劑聚山梨醇酯80 （E433 Polysorbate 80）與「腸胃差」腸漏症或扯上關係。一般添加乳化劑的加工食物，主要目的是為了改善保存期、口感、味道等。可是，某些乳化劑或會改變腸道菌群，損害腸道內壁並誘發炎症，從而導致免疫功能阻礙。研究指出，剛剛提到的聚山梨醇酯80，在動物研究中，就發現因進食後而免疫功能有障礙。而另一款乳化劑卡拉膠（E407 Carrageanen ），亦發現可能會在人類腸道裡促進炎症，並抑壓免疫反應。一向腸胃較差人士，就要注意含乳化劑的加工食物，例如卡拉膠常見於乳製品如雪糕、乳酪、植物奶、加工芝士等。

（圖片由作者提供）

不過，市面亦有特別標榜不含卡拉膠的植物奶，所以購買時要細閱標籤，選擇適合自己的產品。

（圖片由作者提供）







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