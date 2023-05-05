收藏文章

最近有一名患有腎石的美國女子，在TikTok分享自己乘搭過山車成功排走腎石的經歷，令不少人都對這個特殊的「治療方法」感到好奇。原來《美國骨科學會期刊》亦曾刊登相關研究！究竟坐過山車是否真的可以幫助排走腎石？即睇泌尿外科專科醫生點講！



瘋狂玩過山車真係work？



一名患有腎石的美國女子Stephen Fallon在TikTok指自己坐過山車後嚴重腹痛，翌日醒來，她成功排出腎石！更想不到是，《美國骨科學會期刊》亦曾運用一些腎臟模型，在其中填充尿液，又將3顆分別為4.5、13.5以及64.6立方毫米的真實腎結石放在輸尿管不同位置，再將腎臟模型放於袋中，乘搭20次過山車後，得出坐中等強度的過山車，有助排走體積較細小的腎結石的結論。



（圖片來源：unsplash）



泌尿外科專科醫生鄭冠中指，這個「過山車治療」並無一些臨床研究支持，即使《美國骨科學會期刊》的研究亦只是利用模型實驗，臨床證據不足，而且不是每個人都適合玩過山車，因此並不鼓勵大家使用這種方法。不過如果腎石較小，有機會透過玩過山車，使身體有強烈擺動，而令腎石較易排出。鄭醫生指「一些很小的腎石長期留在腎臟，對腎功能及健康都沒有太大影響，特地嘗試這種方法未必有必要性」。



對於腎石，很多人心裏都有疑問和迷思，例如菠菜同豆腐一齊食係咪會生腎石？跳繩可震走腎石之類，今次搵醫生一併拆解埋呢啲迷思，即刻睇落去！



下一頁：拆解腎石5大迷思！







etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多