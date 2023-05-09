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那邊廂，英國的氣溫徘徊10多度；這邊廂，香港的氣溫早已回到快30度。南方夏天是難耐的，還沒來到盛夏，不過是五月份，又熱又濕的天氣，真的教人納悶困擾。更不好說，泰國早就達到危險邊沿的50度，不知道這樣的高溫底下，泰國人是怎麼撐過去的。

因為公務的關係，白天總得走在外面。濕悶的天氣，把衣服都黏住了。待在辦公室的，大概不太明白，那種走到哪裡，身體都是黏黏的感覺，怎也擺脫不了，即管是走到冷氣房的一剎那。這個時候，一瓶冰涼的飲料，也許可以解散一點悶氣，把那心裡的熱火降溫一點點。

黃瓜是個神奇的食物，它年青的時候，清爽可口，可以用來做涼伴沙拉。在炎熱的日子裡，吃盤用小黃瓜做的沙拉，分外的清心爽快。不知道是誰先想出來的好辦法，黃瓜居然是一生有用。當它年青力壯的時候過去了，變得成熟了，清爽的口感跑掉了，卻仍可以用它來煮消暑且兼備清熱的湯水。

這天，熱力四發的周日，把買來的老黃瓜宰掉，搭配一些媽媽常用的湯料（雪耳、百合、淮山等），加上廣東人很會用的陳皮，一併的放水裡煮（想一想，好久沒有煲湯了），期待煮成一鍋既可以消暑又可以解毒的走肉湯水，以答謝這些日子裡，跑在外頭，汗流浹背的自己。







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