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都市人生活繁忙，間中或出現頭暈，而暈眩便是頭暈的一種，其中「周邊性暈眩」由前庭系統失調、耳石症、耳水不平衡等導致，患者會感天旋地轉，甚至寸步難行。為紓緩不適，不少人或會自行到藥房買俗稱「暈浪丸」的止暈藥，惟暈眩實際上有機會是由腦中風等嚴重疾病引致，宜及早求醫找出病因，對症下藥。

其中一類暈眩為「中樞性暈眩」，源自腦中風或腦神經腫瘤等中樞神經疾病。

頭暈可由不同成因引致，患者亦有機會同時出現多於1種頭暈症狀。據海外研究，頭暈大致可分為4類，分別為暈眩、不平衡感、瀕臨昏厥和頭重腳輕，而暈眩可按成因再細分為2類，當中周邊性暈眩佔約8成，中樞性暈眩則佔約2成。

周邊性暈眩 主因前庭系統失調

人類依靠前庭系統、視覺系統及體感系統接收外來訊號，再由腦部協調及核對信息，以維持平衡，當這些訊號出現錯配時，便會產生暈眩感覺，而周邊性暈眩正正主要由前庭系統失調導致；其他常見成因包括耳石症、前庭神經炎和耳水不平衡。

耳石症的成因，是位於耳石器官的耳石脫落至半規管內，當頭部轉動時，耳石阻礙內耳液流動，產生錯誤的位置訊號，令感官訊號錯配，導致暈眩；而耳石脫落的原因，一般或因機能退化、頭部受撞擊等，常見於女性、長期卧床人士及長者。患者每次暈眩約數秒至1分鐘，且眼球或出現不受控制轉動，又稱眼震，但9成人在醫生或物理治療師為其進行耳石復位治療後，能在2周內康復。

前庭神經炎則是由過濾性病毒等引致感染，患者會出現持續嚴重暈眩，一般維持數天，惟聽力不受影響。醫生會處方抗生素、促進血液循環藥物及止暈藥紓緩情況。

至於耳水不平衡，又稱「梅尼爾氏綜合症」，由半規管膜異常增生或內耳液過多，過度刺激毛細胞引致，約佔所有周邊性暈眩個案的4%。除維持數小時，甚至可相隔數月至數年後再復發，患者或同時感耳脹、耳塞，甚至聽力受影響，尤其是低頻聲音。醫生一般會處方藥物來調節內耳液的新陳代謝，但嚴重患者或需進行手術治療。有系統的前庭復康物理治療亦可促進腦部重新調節各神經訊號，令腦部產生前庭代償，逐漸減輕暈眩對患者的影響，但患者接受冶療前應先諮詢醫生或物理治療師意見。

外耳道受傷 一般不會致暈眩

不少人或因過度清潔令外耳道受傷，或在游泳或洗頭時令其被污染物感染，但因耳朵內有耳膜分隔開外耳、中耳及內耳，故外耳道發炎一般不會影響位於內耳的前庭器官，引起周邊性暈眩的機會較微。

遇到暈眩，不少人或第一時間自行服止暈藥，惟另一類暈眩--中樞性暈眩，源自中樞神經疾病如腦中風或腦神經腫瘤，通常伴隨口齒不清、吞嚥障礙或面部麻痹等，若自行服藥或依賴非醫學方法或延誤斷症，甚至錯過黃金治療機會，嚴重或引起生命危險，患者宜盡快求醫，找出病因並對症下藥。







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