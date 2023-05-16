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有種「虛」叫做我覺得自己好虛。人到中年不免或多或少有點病痛，但生、老、病、死是不可逆轉的。早前，有一位七旬婆婆花了二百萬買了一輩子都吃不完的保健品。「保健」、「抗衰老」口號不知不覺開始深入現今生活當中。然而，傳統中醫學最早是實踐於民間，並提倡簡、便、廉、驗理念。今期請來註冊中醫師張立彤跟大家推介一爲人熟知的保健上品中藥－「杞子」。

杞子不止明目！

杞子又叫枸杞子。《神農本草經》將枸杞列為上品之藥，認為具有 「主五內邪氣，熱中消渴，輕身不老」功效。中醫學認為，杞子味甘、性平，入肝、腎經，具有補腎益精，養肝明目，潤肺止咳之功效；可用於肝腎陰虛，頭暈目眩，腰膝痠軟，虛勞咳嗽，消渴、遺精、視力減退等。

杞子抗衰老助防癌

杞子中含「枸杞多糖」為抗衰老主要有效成分之一。現代醫學研究發現，杞子含有作為人體五大營養素的所有物質，即蛋白質、脂肪、糖、維生素和礦物質。其脂肪的主要成分為亞油酸，對防治心血管疾病如高血壓、動脈粥樣硬化等有重要意義，還有降脂作用，又有增強非特異性免疫作用。另外，枸杞子中含有豐富的鍺，是人參的2.8倍。實驗證明鍺能誘導細胞對致癌因子引起的細胞突變有高度阻遏功能。

食用杞子要注意：

產於寧夏、甘肅等地的杞子質量較好

選擇粒大，色紅，肉厚，味甜，質柔潤

杞子的兩端是尖的

每日3-5錢

食用過量會引起眼紅

紅色的杞子，浸泡後的水不是紅色，是金黃色

杞子可以生食。



4款杞子食療湯水推介

（因各人體質有異，服用前可向相熟醫師查詢）

1. 杞子熟地水魚湯

材料：杞子3錢、熟地1兩、水魚1隻、紅棗4粒、生薑3片、鹽少許

製法：將水魚放入熱水鍋內，把水魚放尿，去頭去內臟，洗淨斬件；熟地洗淨切片；其餘材料洗淨；將全部洗淨材料放入燉盅內，加滾水3碗，蓋好，大火燒滾後，改用慢火燉2~3小時，加鹽調味即可飲用

功效：滋陰補肝腎，適用於肝腎陰虛所致的腰膝痠軟、頭暈目眩、耳鳴耳聾、腎病反覆發作，或盜汗、遺精或潮熱心煩、口燥咽乾等。

2. 杞子當歸烏雞湯









材料：杞子3錢、當歸3錢、龍眼肉1兩、淮山4錢、烏雞1隻、生薑2片、陳皮1角、草果1粒、鹽少許

製法：將烏雞洗淨，去頭爪去內臟，汆水斬件；其餘材料洗淨；將所有材料放入燉盅內，加適量清水，煲滾後，改用慢火燉3小時，加鹽調味飲用

功效：健脾化濕，補肝養血，養顏黑髮

3. 杞子核桃雞蛋

材料：鮮百合1兩、杞子3錢、核桃肉5錢、雞蛋2隻、冰糖適量

製法：雞蛋去殼攪拌均勻備用，其餘材料共放煲內，加清水600毫升同煲45分鐘收火，再將雞蛋拌入呈蛋花狀即可食用

功效：滋補肝腎，安神寧志

4.明目杞菊飲

材料：杞子6粒、杭白菊1錢、蜜糖適量

製法：杞子、杭白菊先入茶袋，加入杯中，加滾水250毫升，焗15分鐘後加蜜糖適量拌勻即可飲用

功效：滋養肝陰，平肝明目





註冊中醫師張立彤

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。







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