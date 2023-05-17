收藏文章

母親節有客人多向我投訴，母親節還是要處理一大堆家頭細務，生活鎖事，母親節又怎會有放假的空間。

「天下間最辛勞的工作—雙親

天下間最疏離的親人—夫妻」

尤其是一些雙職新手父母，每次他們的覆診時間也是早上來一位，下午來一位，他們的問題都不外乎是腰痠、右頸痛，問題多是左右相對的。每個幼兒都是父母的「金叵羅」、掌上明珠，哺乳、掃風、哄睡等日常都是由爸媽們抱著，隨著幼兒一天天長大，體重也逐漸上升，舉例來說，媽媽一天會舉起 3至5 公斤（kg）的幼兒 50 次，等到幼兒 1 歲時可能有 8 公斤，2 歲時可能重達 12至15 公斤。抱小孩這件輕鬆的事彷彿就成為重量訓練一樣，也讓爸媽們常常抱得肌肉痠痛，這些重量脊椎上的壓力也會跟著加劇，其實只要注意抱小孩的姿勢，就可以減少抱小孩造成的肌肉痠痛與受傷，此外，新手媽媽還會長時間用彎腰的姿勢照顧幼兒，這也會造成腰背的負擔。

圖片來源：Unsplash

圖片來源：Unsplash

抱幼兒姿勢要正確，微曲的腰背的確會容易遷就小孩重量，但同時也會埋下腰背側彎的伏線。

4個正確的抱姿勢避免腰背受傷

盡量避免駝背和拱腰：若媽媽要彎下身子抱幼兒，請盡量避免彎背或大力彎腰，以免引起背痛。建議彎曲膝蓋，做深蹲的姿勢，縮緊腹部，然後再用腿部的力量站起來。

（圖片由作者提供）

抱小孩身體要端正：先不要伸出雙臂抱起幼兒，應先幼兒抱近身軀再抱起來，抱著幼兒時，身體要盡量維持端正。抱著幼兒時應盡量收腹挺腰，減少「凸肚」的姿勢。使用有要背支撐的Hipseat也是一個好方法。

利用枕頭支撐：哺乳時，請不要彎腰，應將幼兒抱近胸膛，可以在大腿上放一兩片枕頭幫助支撐。

椅子的選擇：避免駝背，選擇直椅背的椅子，不要貪舒服坐軟梳化。

圖片來源：Unsplash







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多