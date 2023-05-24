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擁有長面或下巴突出（俗稱鞋抽）人士，可能患有下顎前突症，即下顎過度發育，此症或會影響咀嚼功能、自信心及引起牙骹痛，如需矯正需進行正顎手術，最常用的手術技術包括口內垂直支骨切開術（IVRO）和矢狀支骨切開術（SSRO）。

團隊比較了下顎前突症病人分別接受兩種手術治療後的生活質素變化（港大圖片）

港大牙醫學院研究發現，病人愈年輕接受手術，術後的口腔健康質素會更好；且IVRO和SSRO都能長期改善患者的身心健康。

下顎前突症是一種面部畸形，矯正需進行手術，手術過程涉及切開顎骨並將其固定在預先計劃的位置。IVRO和SSRO是修復過長下顎的兩種常用手術技術。IVRO是較傳統的技術，需用鐵線固定上下顎，為期6周，期間病人只能食流質食物；SSRO則使用鈦金屬板和螺絲進行內部固定，術後即可恢復顎骨功能。

由港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷醫生帶領的研究，比較了下顎前突症病人分別接受IVRO或SSRO手術後的生活質素（QoL）變化，98位參與的病人被隨機分配接受IVRO或SSRO手術，研究發現兩組病人的口腔健康質素於術後3個月開始有顯著改善，而病人於較年輕時接受手術，術後的口腔健康質素會更好。

術後口腔健康質素更好

身心相關QoL方面，IVRO組病人在社交、情緒和心理健康方面，受到更大的影響。而在術後2年，兩組病人的身心相關QoL都能回復到術前水平，甚至更好。團隊另發現，接受SSRO手術的患者在口腔、身心相關QoL方面，比接受IVRO手術的患者更早出現改善的情況，早至術後2周即有改善迹象。

團隊認為，這有機會與早期的口腔和言語功能的恢復有關，因SSRO組病人在術後無需固定上下顎。







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