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早前疫情為市民生活帶來不少不便，很多企業為解決市民在疫下遇到的困難，推出不少科技方案，範疇涵蓋醫療科技、零售科技、環保綠色科技、教育科技等方面，以解決市民需要。隨着社會步入後疫情時代，創新科技更見普及，已經成為大眾生活不可或缺的一環。數碼港自2020年2月開始，集合多間初創及科技公司，從5大範疇向社會不同界別、階層提供支援。行動不僅得到廣大的數碼港社群企業響應支持，亦加快各行各業的數碼轉型，為科技創新創業帶來黃金契機。

在疫情防治中，科技發揮了巨大作用，而通訊服務、線上服務、雲服務、人工智能、智慧服務平台為代表的科技行業，更得到快速的發展機會。線上教育、線上醫療及線上生活服務等項目迎來空前的市場需求；無人零售、無人配送等高科技行業強勢崛起；提供同城物流、定制化餐飲配送、跑腿等各種配送平台和上門服務平台越來越受到認可；不受地理空間限制的在家辦公、遠程辦公等「線上」平台，也成發展趨勢。此外，市民對健康管理和保健意識亦日益受到重視，包括私人醫生及相關「線上」諮詢服務，科技賦能醫藥健康行業的作用也愈發明顯。

善用科技抗疫 五大範疇支援社區





早於2020年2月疫情初發時，數碼港已意識到新冠疫情為香港帶來的嚴峻挑戰。作為香港的數碼科技旗艦及創業培育基地，數碼港滙聚逾760間智慧生活的初創企業，數碼港集合其社群內的初創企業及科技公司，網羅超過70個初創方案，迅速展開「敢創抗疫」行動，為前線醫護人員、需要適應在家學習的家長、學校及學生、家居隔離人士、基層家庭等弱勢社群，以至飽受衝擊的大中小企業等解決難題，善用科技抗疫。



「敢創抗疫」行動的創新方案涵蓋五大範疇，包括「醫療及保健護理服務」、「遙距學習及在家工作」、「改善家居及工作環境」、「社區支援及義工行動」和「保險服務及支援保障」。數碼港憑藉龐大的合作夥伴網絡，扮演搭建橋樑角色，為不同初創的抗疫方案尋找合作夥伴，加大協同效應。

促成夥伴合作 填補抗疫漏洞

於爆疫初期，數碼港便連結GOGOX、Pickupp、Toby與特區政府的衛生署合作，由2020年4月起提供點對點收取唾液樣本速遞服務，以減輕醫療系統負擔，及協助社區進行病毒測試。與此同時，OneDegree則為GOGOX及Pickupp的樣本速遞員提供一次性收入保障：假如該兩間公司的樣本速遞員因染疫而住院，或因成為確診者的密切接觸者而被強制隔離以致無法工作，該名速遞員即可獲一筆過資助保障，以助解決燃眉之急。於第五波疫情爆發時，數碼港亦促成GOGOX與智能櫃解決方案alfred24合作，填補部分傳統物流公司因疫情而暫停的上門速遞服務。



至於其他參與「敢創抗疫」行動的初創／科技公司，「醫療及保健護理服務」方面包括訊智醫療向市民提供線上義務診症服務及捐贈血氧監測儀予慈善團體、Findoc與養和醫療集團合作，利用視像問診系統及平台，並配合藥物送遞服務，協助紓緩公立醫院的壓力；而Evercare則為有需要的安老院舍提供免費專業醫護採樣及PCR核酸檢測服務；「遙距學習及在家工作」方面，有Datality Lab透過人工智慧（AI）和機器學習技術，向學生提供演講實戰訓練、Snapask開放線上學習資源，支援學生學習所需；「改善家居及工作環境」方面，有Rice Robotics的機械人提供消毒、送餐及運送物資服務、和田弁當於全港各處設置熱食便當自動販賣機，減低人群聚集的風險；「社區支援及義工行動」方面，有Farm 66綠芝園為過百間安老院送上抗疫物資，並為隔離人土提供新鮮蔬果盒；而「保險服務及支援保障」則有Bowtie及眾安國際分別針對新冠病毒擴大保險範圍以及提供經濟援助。

疫下帶來機遇 科技專長獲認同

儘管面對疫情挑戰，很多創科公司利用所得的資助和支持，善用其創新方案幫助社會大眾對抗疫情，把發展完善的科技方案應用和回饋於市民。另一方面，這些企業的科技專長亦廣受認同，當中的成功例子包括EventX，透過研發新的軟件科技支援貿易展覽、影展、會議等不同網上活動，疫下成功轉型，帶動生意額大增300%，其後更完成1,800萬美元的B輪融資。另外，Roborn研發多款如具消毒探熱等不同功能的智能機械人，獲香港機電署等多個特區政府部門使用；現時持續研發不同項目，包括協助醫獲人員的機械臂等。至於GOGOX亦因大眾減少外出，對電子商貿及智慧物流的需求大增，使其業務得以急速發展，並已於2022年6月在港交所上市。



社會經濟全面復常，然而與疫情前不同的「新常態」，便是數碼科技於社會商業運作中「無法逆轉」的重要角色。數碼港與初創社群將繼續力求創新、砥礪前行，推動新經濟持續增長，發揮數碼科技的強大韌性，引領社會投入數字經濟及智慧城市的全速發展。







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