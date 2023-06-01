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天氣又焗又熱，踏入6月，下雨時間想必比晴天多！長期下雨除了令心情鬱悶，最大的困擾一定是衣服難乾，晾不好還可能帶霉味，久久洗不走！假如臨出門選衣服時才聞到一陣陣難聞的味道，一定心急如焚！對付霉味噏味，不少人都會選擇用香水蓋過霉味，原來這屬大錯特錯！即學6大急救法，令衣服迅間擺脫噏味，回復香噴噴！

衣服噏味3大急救謬誤！

謬誤1：用香水蓋過霉味

不少人聞到衣服散發霉味，以為噴多點香水，就可讓香味蓋過霉味，原來香水遇上霉菌只會愈噴愈臭！想免卻尷尬，千萬不要再在有霉味的衣服上噴香水！

謬誤2：使用更多洗衣液或柔順劑

有些人會將充滿霉味的衣服再洗一次，順勢加多一點洗衣液或柔順劑，希望用它們的香味洗走霉味，但過多的洗衣液或柔順劑，假如沒有足夠的水量清洗乾淨，反而會令它們殘留在衣物上，繼而滋生細菌，霉味會更嚴重！

（圖片來源：Unsplash）

謬誤3：立即清洗衣服

衣服有霉味不一定是多洗幾次就能解決，可能是洗衣機不乾淨！洗衣機內長期潮濕，容易滋生細菌及霉菌，所以有時衣服的霉味可能源於洗衣機本身，假如洗衣機不夠乾淨，衣服只會霉味不斷！應該對症下藥，先把洗衣機弄乾淨。

下一頁：6大除臭方法令衣服回復香氣！







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