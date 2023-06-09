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不少城市人飽受失眠之苦，在中醫角度，失眠包括難入睡、睡眠時間不足、易醒、早醒、多夢等。有中醫師表示，4類人最易失眠，包括壓力大、腎虛、飲食習慣差，久病或年邁血虛或產後失血，當中以壓力大最常見。中醫認為失眠可進行調理，包括食療及穴位按摩，更提醒剛發病時及早治療，更為有效。

姜小舟

不少人為失眠所困，基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師姜小舟指，在中醫角度，失眠包括難入睡，睡眠時間不足，易醒，早醒，不熟睡，多夢，醒後疲倦；而4類人最易失眠，其一為壓力大，情志不遂人士，由於城市人壓力大，以此最常見。

中醫認為壓力和情緒可致讓肝氣鬱結，繼而化火，邪火擾心，心神不安而失眠；或由於發脾氣導致心火內熾，心神擾動而失眠；亦可因思慮太過，情緒低落，損傷心脾，心血暗耗，導致神不守舍，脾虛生化乏源，不能奉養心神，故而失眠。

而飲食習慣差的人亦易失眠，如吃太多肥肉，油膩或西式甜品，會釀生痰熱，擾動心神而失眠；或長期不定時吃飯、或暴飲暴食，導致脾胃受傷，脾失健運，氣血生化不足，可令心失所養而失眠。

另久病或年邁血虛的人或產後失血，引起心血不足，心失所養，心神不安亦可能會失眠。至於腎虛者，亦可能因肝腎陰虛，肝陽偏亢，火盛神動，心腎不交而失眠。

及早醫治較易改善

中醫有方法調理，當中以食療和穴位按摩為主，姜指剛發病時治療，比長期失眠才治療易很多，惟要對證治療，又提醒懷孕人士不宜吃表列方子治療失眠。至於相關治療持續多久，姜指若病情較輕，按摩或食療當日已有改善；若比較嚴重或長期服用西藥治療人士，可以食療和穴位按摩做輔助療法，不需停止服用中西藥或針灸。







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