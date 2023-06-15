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粟粉、木薯粉是廚房常見的材料，可用作勾芡，提升芡汁濃度！消委會測試了14款市面較常見的預先包裝粟米澱粉及木薯澱粉（簡稱粟粉及泰國生粉）樣本的霉菌毒素含量，究竟你家中常用的產品是否合格？即睇報告結果！

僅得2牌子粟粉有霉菌毒素！攝取幾多先算超標？

今次消委會抽取了6款粟粉及8款木薯粉檢測其霉菌毒素，發現兩款粟粉「理想牌 Ideal」及「家樂牌 Knorr」驗出微量玉米赤霉烯酮，分別為7.8微克／公斤及29.5微克／公斤。而全部木薯澱粉均沒有檢出霉菌毒素。

「理想牌 Ideal」粟粉含7.8微克／公斤玉米赤霉烯酮。（圖片來源：百佳）

「家樂牌 Knorr」粟粉含29.5微克／公斤玉米赤霉烯酮。（圖片來源：家樂牌 Knorr官網）

用了很多年這兩個牌子的粟粉怎麼辦？會不會對健康不利？其實人體每日的玉米赤霉烯酮及其代謝物攝取量為每公斤體重0.5微克，以1個60公斤體重的成人為例，每日總攝入限量為30微克，以含量最高的「家樂牌 Knorr」粟粉為例，即要長期每日進食1公斤的粟粉才會超出上限，而21公斤的女童亦需每日進食0.4公斤「家樂牌 Knorr」粟粉，才會攝入10.5微克這一超標分量，日常生活上食用量應該不會如此多，故對身體影響不大。兩間廠商均指產品合符中國及香港的要求，既沒有違反法規，亦沒有安全疑慮。

粟粉及木薯粉樣本

*粗體為驗出含有微量玉米赤霉烯酮之產品

1. Bob’s Red Mill Cornstarch

2. Meadows 粟粉Corn Starch

3. 川光 Kawamitsu 玉三粟米澱粉 Tamasan Corn Starch

4. 佳之選 Select 粟粉 Corn Starch

5. 理想牌 Idel粟粉 Corn Starch

6. 家樂牌 Knorr 鷹粟粉 Kingsford’s Corn

7. Kanji Gajah Local上等木薯粉

8. 邦頓Pondan 木薯粉 Tapioca Starch

9. 泛洋牌 Pan Pacific 泰國生粉 Tapioca Starch

10. 金御膳Imperial Banquet泰國生粉 Thailand Tapioca Starch

11. 理想牌 Ideal泰國生粉 Tapioca Starch

12. 超力 Chewy 純淨木薯粉 Tapioca Starch（Super Quality）

13. 溢興金冠 Yat Hing Crown 泰國生粉 Tapioca Flour

14. 雙袋鼠牌 Kangroo Brand木薯澱粉 Tapioca Flour

最平只需$8一包？

不少品牌都通過測試，不過價錢介乎$8至$36，差距甚大！說到最便宜便是「雙袋鼠牌 Kangaroo Brand」木薯粉，只需$8一包，而性價比最高的是「超力 Chewy」木薯粉，平均約$0.012／克！

（圖片來源：HKTV mall）

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