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筆者曾經在此專欄撰寫過去二十多年，由教精英跑手開始，逐漸轉型，接受任何人士參與長跑訓練，當中以長者增加最多，現在更成為長者俱樂部，令長者愈跑愈健康，有精彩的人生下半場。

疫症過後，筆者留意到有另一些改變，就是疫情前，出外跑馬拉松比賽的跑手，一般都希望能夠物有所值，會先關注所參加的比賽能否跑得好成績，其次才考慮有沒有旅遊景點、是否有好嘢食，有沒有得嘆世界？

過往多年，好像柏林這些頂級跑道馬拉松賽事，會有很多跑手蜂擁參加，因為最容易創下個人佳績。但疫情過後的第一團柏林馬拉松，參加人數寥寥可數，幾乎未能成團，而網上售賣柏林馬拉松套票的網站，也要捱到上月才能售罄，這是筆者過去多年未見過的情況。另外一場可以創下佳績的馬拉松比賽，就是7月第一個星期日的澳洲黃金海岸馬拉松，今年收到主辦單位邀請參加比賽的電郵，差不多每兩星期就收到一次，好像是告急一樣。

另一方面，本中心要求旅行社開辦的幾團另類馬拉松比賽團，不太著重成績，但有概念，有靚景，有旅遊價值及限時寬鬆的比賽，則大受歡迎。

去年有組團參加的富士山馬拉松，今年因有相熟旅行社可以預留在河口湖的酒店，方便我們參加比賽，不用再如去年一樣，連續幾天長途跋涉來回新宿與河口湖，省回很多時間，可以在富士山一帶觀光，也可享受酒店的溫泉，所以旅行社為本團預留的房間一早爆滿，之後申請多兩間也滿了。

富士山馬拉松景點(由作者提供)

(由作者提供)

(由作者提供)

另一個馬拉松團，是筆者已經組團參加了三次的雅典馬拉松比賽，40個名額即將爆滿。這個比賽因為是馬拉松發源地，今年是馬拉松2513周年，參加馬拉松比賽的跑手，能夠踏足這個馬拉松發源地，可以跟隨當年（公元前490年），為傳打勝仗喜訊而英勇殉職的士兵所跑過的路線，感受一下這個歷史事蹟。另一個受歡迎的原因，就是這個比賽的限時寬鬆，可以有8小時45分之多，就算用步行方式也能夠在限時內完成，或許這個是主辦單位刻意考慮，讓有興趣感受這條歷史路線的人，也可以踏足其上，懷緬一下。

雅典馬拉松(由作者提供)

沿途比賽情況(由作者提供)

雅典馬拉松(由作者提供)

比賽後會旅遊的聖托里尼 (由作者提供)

還有一個馬拉松團，是繼今年3月組團參加以色列耶路撒冷馬拉松之後，加插前往約旦旅遊，那裏的景點令筆者大開眼界，感受世界之大，無奇不有，令筆者有意，趁行得走得，身體健康，應該要見識多些。所以，回港後刻意朝著這個方向，在網站翻閱到一個更有歷史價值的地方，就是埃及，而且也見到不少旅行社開辦埃及旅行團，於是和旅行社聯絡，才知道，以前要由軍隊押送才能順利參觀埃及景點的日子，已經成為歷史。

埃及馬拉松比賽路線，馬拉松比賽會圍繞圖中跑4個圈。(由作者提供)

於是在網上搜尋資料，發現埃及已經在1994年開始舉辦馬拉松比賽，立即要求旅行社撰寫埃及馬拉松比賽團行程報價，開辦11天埃及馬拉松比賽及旅游團，立即開始接受報名，竟然在一個星期內，全部40個名額爆滿。

基於以上情況，富士山的景色，雅典娜女神及法老王的吸引力，真的難以抗拒，比創下馬拉松佳績更具吸引力啊！







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