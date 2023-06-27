收藏文章

自從各國新冠肺炎的管制解封以後，不少朋友都往外邊跑。很多香港朋友，可能首選的是日本，而我獨愛韓國。大概是有學習韓文的關係，總想著可以利用這個機會來提升自己的語言水平。語言是需要不斷地練習的，不是嗎？即便我們已經學了英文那麼久，都不定能說出好的英文。

除了語言以外，他們的食物也是吸引我的地方。大概你會問，「吓？！韓國有蔬食餐的嗎？」 這倒是真的，曾經參加過韓國當地寺廟的住宿計劃，果真那段在韓國日子，吃得最舒適安心，吃得最滋味的。走進大部分韓國的餐廳，如果嚴格來，不論純素和蛋奶素的蔬食朋友，連泡菜都不能吃（因為多加入蝦子和魚露的）。

如果能接受走肉，選擇會變多一點。尤其是……如果會一點點韓文，配合網絡的翻譯神器，吃到走肉飯的驚喜也不少喔。「채식주의자 」（素食者）是在餐點常會用到的韓文。有一回跟朋友去一家很有名，吃滑豆腐的傳統餐廳，菜單上根本都是肉的，沒想到，老闆聽到「채식주의자」，眼睛轉了一圈，好像想通個甚麼似的，就弄來了一些很好吃的豆腐料理，包括香煎豆腐塊和豆漿麵條等。

就這樣，整個旅程下來，說著破破的韓文、英文，加上翻譯神器，味蕾和舌尖，總算跟著我，輕鬆寫意地走了一趟奇妙的韓國飲食之旅。同時間，刺激了做食譜的一些想法，說真的，做菜的，做食譜的，或是……任何一個人，不也想偶然來點小刺激，來豐富一下生活的嗎？

下一頁：即睇素食譜—韓式炒蔬菜拌椪餅（氣球包）







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情