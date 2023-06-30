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暑假臨近，難得可放鬆，很多同學也會比平日遲上床睡覺，但要慎防增磅。一項外國研究發現，9至12歲兒童若周末晚睡2小時，腰圍或比保持正常作息的小朋友闊2厘米。有本港專家稱，本港學童以至成年人普遍有此種「社交時差」，提醒人體新陳代謝易受影響，不但容易致肥，更會增加患心血管病風險。

芬蘭一項涉及過萬名9至12歲兒童的研究發現，周末比平日晚睡2小時的學童，腰圍平均會比維持正常作息學童增約1吋。香港中文大學去年發表的一項研究亦發現，在4,787名受訪中學生當中，47%人有最少1小時的「社交時差」，即上學日與休假日的作息不一致，「時差」愈大，學童行為問題亦會愈多。

上學日與休假日 作息不一致

陳詠欣

參與研究的中大醫學院精神科學系副教授陳詠欣醫生表示，2012年已有學者指出，社交時差與BMI有顯著關係，亦有研究指出，有時差的人傾向有較多不良習慣，例如飲食不定時、多飲酒、少運動等，全部都是致肥因素，而且長期睡眠不足或晚睡可令人飢餓素上升，同時瘦素分泌減少，令人更想進食，特別食高脂高熱量的食物。

陳醫生指，港人工作繁忙，晚間又有不同活動，往往會推遲睡眠時間，若在周末補眠而遲起床，又會再推遲入睡時間，形成惡性循環，不論學童或成年人普遍睡眠不足8小時。她提醒睡眠並非只是讓大腦「熄機」，而是讓大腦排毒及整理記憶，故不能輕視。

長期睡眠不足或晚睡可令人飢餓素上升，同時瘦素分泌減少，令人更想進食，特別是高脂高熱量食物。

改善睡眠習慣 切忌「補眠」

她續稱，「日出而作，日入而息」仍是最適合普遍人的生活節律，只有極少數人屬極端早晨型或夜晚型，適合清晨或深夜工作，惟相關基因分類亦非唯一決定因素。對於部分需要輪班的工作較難維持固定作息，她建議，若收到更表便可編定睡眠時間表，在早上下班後應減少接觸光線，例如戴太陽眼鏡，睡房亦可添置遮光布，避免進一步打亂生理時鐘；睡眠以外要盡量保持固定的生活習慣，包括飲食及運動等，以減少睡眠不規律的負面影響。

睡眠不足會影響精神，陳醫生稱，間中補眠可減少疲勞感，惟不足以改善思考反應和認知能力，如果正改善睡眠習慣的人士，更要避免補眠，否則晚間更難「瞓著」，而一般人最多只能每日調節睡眠時間一小時，建議可每日提早15至30分鐘睡覺。







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