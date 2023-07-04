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七月七日又到小暑。古時民間素有「小暑大暑，上蒸下煮」之說，比喻進入節氣小暑後，氣溫炎熱，烈日之下，炎土之上，我們如身置於一個大蒸蘢中熱氣烹煮。註冊中醫師張立彤表示，中醫學針對一年氣候特徵，有「六氣」之說，也就是「風、寒、暑、濕、燥、火」。若六氣表現太過，產生六種致病因素，稱為「六邪」。「暑邪」是夏季獨有的外邪，若人體因為無法適應夏日高溫所導致的不舒服，都稱為「暑邪致病」。

中暑有陰陽之分

張醫師指出，中暑古稱「中暍」，俗稱「發痧」。著名醫家張景岳說：「暑月受寒，故名陰暑；暑月受熱，故名陽暑。」故因暑而病者，雖皆由於暑，然其為病則有陰暑陽暑之別也！可見暑證，也有陰陽之分，治療殊途，不可不慎重。

「陽暑」

病因：陽暑者，暑熱傷於內。如果在陽光下曝曬太久，或長時間在高熱的環境中工作，或室內過於悶熱，都可能引起中暑。年老、體弱、患有慢性病或過分疲勞的人更容易發生。

症狀：中暑起病很急，初期有渾身無力、頭暈、心慌、出汗很多、口渴得厲害、小便次數增多、呼吸和脈搏增快等表現。

「陰暑」

病因：陰暑者，暑傷於中。因夏季乘涼飲冷，感受風寒所致病變。陰暑的致病原因不單有暑邪，還兼有寒和濕。

症狀：出現發熱發冷，頭疼身痛，不出汗，心中煩，口乾作渴，小便黃等症狀，舌苔是黃色，脈搏增快，或伴腹痛腹瀉、胸膈痞悶、噁心嘔吐、腸胃不適等。

夏季飲食聖品防邪作亂

張醫師表示，「夏主心，長夏主脾」，即「暑氣通於心、濕氣通於脾」。在中醫學角度，食療的理念中，濕熱的夏季養生首重食用能消暑祛濕的食品。哪類食物能收消暑袪濕之效以防止邪氣入侵人體？

食物分類有「四性」的分法，又稱「四氣」，即食物具「寒、熱、溫、涼」等四種屬性。在古人飲食經驗中，寒涼性食物具清熱、瀉火和解毒功效。所以夏天最好的選擇是能退火的食物，比如瓜類，計有冬瓜、黃瓜、絲瓜、苦瓜和香瓜；另外如茶葉、綠豆、蓮藕、筍、蘆筍、金針、海帶、豆腐；以及西瓜、椰子、甘蔗等水果，亦可清熱解暑。此外，人在夏季容易多汗致耗損體液，除了飲水補充體力外，食用水份含量高的瓜果或是進食稀粥也是生津止渴、清暑袪熱的好方法。

古諺有云：「天時雖熱，不可貪涼；瓜果雖美，不可多食。」中國古人講究中庸之道，凡事不可太過或不及。寒涼性瓜果雖能消暑，當適可而止，若大量食用會導致濕邪致病。

消暑飲品推介：

冬荷綠豆湯

材料：冬瓜2斤（連皮連核）、鮮荷葉或乾荷葉1塊、綠豆3兩、冰糖適量

製法：鮮荷葉、綠豆、冬瓜洗淨，冬瓜切塊。將綠豆冬瓜放人砂煲裡，加清水適量，猛火煮沸後，改用文火煲1至2小時，再放入荷葉和砂糖煲半小時，即可飲用。

功效：清熱利濕、清暑解毒。

冬瓜無花果水鴨湯

材料：冬瓜1斤、綠豆5錢、無花果1兩、馬蹄6粒、水鴨1隻、生薑3錢、陳皮1角、金絲棗2粒

做法：水鴨去內臟洗淨再汆水備用，冬瓜洗淨切塊，金絲棗預先浸泡兩小時。接著所有材料共入煲中，加八到十碗水，用武火煮滾，然後轉文火煲兩小時，再加少許鹽調味即可。

功效：消暑養陰。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。







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