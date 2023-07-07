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著名女歌手李玟CoCo離世，大家對其死因眾說紛紜，而李玟的胞姊於訃告上亦提到妹妹受抑鬱症困擾，這幾天不少人都對抑鬱關注起來。看到李玟受抑鬱症困擾，大家都感到意外，皆因印象中她樂觀正面；類似的狀況，身邊人有沒有出現過？有人提出這屬「微笑抑鬱」。究竟甚麼是「微笑抑鬱」？親友如何察覺和支援？即睇精神科專科醫生分享。

「微笑抑鬱」是甚麼？

每個人都會有情緒低落的時候，一代女歌手CoCo一直以來散發陽光愛笑的形象，在台上亦展現出自信、正面的一面，但原來她一直受抑鬱症困擾。面對情緒問題未能及時處理，又迫不得已如常生活、上班，很大機會造成微笑抑鬱。

精神科專科醫生歐陽國樑指，「微笑抑鬱」並不是醫學診斷，但泛指抑鬱症患者在人前經常表露歡樂，甚至不時展露笑容，原來背後有長期情緒低落的現象，一般抑鬱症患者需要如常生活及社交，亦難免經常假裝快樂，因此除非嚴重抑鬱患者已難以隱藏負面情緒，影響社交及生活，否則其實「微笑抑鬱」十分常見，惟需靠身邊最親密的人仔細留意。

（圖片來源：Unsplash）

歐陽醫生指毋須把「微笑抑鬱」與抑鬱症分割，「患者都會出現一般抑鬱症狀，如飲食失調、失眠、情緒及思想較負面、缺乏集中力及記性等」，但「微笑抑鬱」類患者比較能在人前假裝沒事，幸好這不會令其病徵反彈得較嚴重，或變成兩極化。今次女歌手CoCo因著藝人身分需要不停面對公眾，又長期展現歡樂娛樂大眾，不禁提醒大家，即使有些患者如常社交，甚至假裝一切正常或十分正面，背後亦可能隱藏了負面思想；嚴重甚至出現輕生念頭。

對此歐陽醫生強調：「不是每個抑鬱症患者都會有輕生念頭，但亦應密切留意他們的狀況」，這種情況並不難理解，可能大部分患者都傾向使用這種方法隱藏自己負面情緒。患者可能只會在信任的人面前才表露真正感受，當在其他人面前就會表現應有的工作態度及社交能力，甚至壓抑真正內心感受。有2類人比較容易出現「微笑抑鬱」，第一類是本身較封閉自己的患者，第二類便是經常希望帶出正面形象的人。

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