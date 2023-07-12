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疫後更多人注重健康，選擇食物時也會留意當中包含的營養素。營養師指，維他命D屬人體必需要的脂溶性營養素之一，可協助腸道吸收鈣質和磷質，維持骨骼及牙齒健康，更有研究指有助減低感染風險或炎症產生。而維他命D主要來源是從皮膚經陽光照射從而合成，但亦有不少含維他命D食物，如三文魚、吞拿魚等。

陳紫敏（資料圖片）

基督教聯合那打素社康服務註冊營養師陳紫敏表示，維他命D屬人體必需要的脂溶性營養素之一，可協助腸道吸收鈣質和磷質，維持骨骼及牙齒健康、預防嬰幼兒佝僂病和長者骨質疏鬆症。有研究指出維他命D或有助減低感染風險或炎症產生。於新冠疫情下，研究人員更發現缺乏維他命D的人士，有較高危機感染上新冠病毒。

攝過量可致高血鈣 增腎石風險

陳紫敏指，人體的維他命D主要來源是從皮膚經陽光照射從而合成。衞生署資訊顯示，多數人在夏天，每周兩至三次讓陽光照射到臉部、手臂和手部皮膚5至15分鐘，便可維持體內維他命D於較高水平。

食物中含天然維他命D包括油份較高的魚類如三文魚、吞拿魚、鯖魚、沙甸魚、虹鱒魚、或魚肝油。另外，肝臟、蛋黃、被陽光或UV照射的菇類等也含小量維他命D。市面上亦有部分食物添加了維他命D，如牛奶、芝士、乳酪、豆奶、果汁或早餐穀物等。

膚色較深色、長時間足不出戶或常以衣服遮蓋臉和全身人士較易缺乏維他命D；早產嬰兒、吃全母乳又少接觸陽光的嬰兒、肝病或腎病患者也需留意維他命D攝取狀況。但陳紫敏提醒，長時間攝取過量維他命D可導致血液中鈣質過高，即高血鈣，會令骨骼脆弱、增加腎石的風險或影響心臟健康。若果有需要或考慮服用補充劑前，應先向醫生查詢及作出評估。